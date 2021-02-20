行刑式轟3槍打死桃園角頭 2槍手判關無期徒刑定讞

綽號「貓霖」的桃園龍潭角頭江宗霖前年處理完母喪遭2名男子林文慶、林哲汶近距離連轟3槍，活活被打死，兩人一、二審均被判無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

林哲汶（29歲）、林文慶（26歲）前年2、3月間分別到大陸昆明和當地友人經營事業，疑因財務糾紛對江宗霖心滿，透過管道得知江適逢母喪認有機可趁，同年8月30日先回台，9月1日則分別到江位於龍潭住處勘查地形、埋伏。

當天下午2點多，江宗霖辦完母親喪事準備外出理髮，2人衝上前朝他近距離連開3槍，子彈從他右外側脖子、背部左側肩胛部，及背部右側上方射入，江中彈試圖逃跑仍因失血過多倒臥右前座旁路邊，林哲汶還上前用槍托重擊江的頭10下，導致他癱軟無力掙扎，送醫不治。

案發後2人分別買機票準備逃亡泰國，卻分別在桃園機場、屏東遭逮；檢方訊時，2人對於作案細節均不願交代，雙雙被依殺人罪起訴。

桃園地院一審認為，林哲汶、林文慶朝江宗霖連開3槍，近乎行刑式射殺，除預謀犯案還企圖偷渡逃逸出境，監視器拍攝清楚，考量2人均不到30歲，並非暴力慣犯，長期有教化復歸社會可能，依殺人罪、攜帶凶器強盜未遂罪判2人無期徒刑，褫奪公權終身。

高院二審撤銷原審判決，改依殺人、非法持有手槍、攜帶凶器強盜未遂罪，仍判林哲汶、林文慶無期徒刑，褫奪公權終身；案件上訴，最高法院駁回上訴定讞。