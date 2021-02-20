渣男起色心假投宿要嘿咻被拒 毆打硬上性侵女友被訴

桃園市風姓男子去年5月間某日清晨與女友2人前往KTV唱完歌後，佯稱搭計程車送女友返家，卻私下指示計程車運將前往桃園春日路某汽車旅館投宿休息，要求女友「辦事」遭拒，風徒手毆打女友臉部，女友手機求救，風男強壓女友在床，強脫衣褲，不顧女友抗拒下性侵得逞，桃園地檢署今天偵結，將風男依妨害性自主罪嫌提起公訴。

檢警調查，31歲風姓男子與女友去年5月10日交往期間，2人前往一家KTV唱歌，清晨唱歌結束後，風佯稱要送女友回家，卻又指示計程車司機將2人載到桃園春日路一家汽車旅館休息；風要求女友「嘿咻」遭拒，竟氣憤毆打女友臉部，女友躲廁所向她哥哥求救，未料走出廁所，被風男壓制在床、強脫衣褲，不顧女友反對「說不要」，強行性交得逞。