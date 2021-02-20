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被迫調到350公里遠的台北 月薪7萬處長告家樂福贏了

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

家樂福工作超過20年、月薪逾7萬元的劉姓女子，指控家樂福未事前商量即把她從高雄調至台北總公司工作，導致她生活驟變、開銷劇增，提告要求公司補貼交通、生活費損失，並確認雙方勞務給付地應在高雄市，台北地方法院判她勝訴，除確認勞務給付地在高雄市外，家樂福應給付29萬餘元，並按月給付1萬餘元補貼費用，可上訴。

劉女提告主張，她1997年開始在家樂福工作至今，調職前是財務內部稽核處長，期間工作調動均在嘉義、台南、高雄等南部，她也在高雄置產、照顧母親；未料，家樂福前年未事先找她商量協議，直接寄電子郵件通知她從高雄調至台北總公司任職。

她指出，她向公司申訴未果，也向高雄市府申請勞資爭議調解不成立，只好迫於無奈到總公司報到任職，導致他開銷劇增，包括生活、交通費等，認為公司調職命令違法，提告確認雙方僱傭關係勞務給付地在高雄，並要求家樂福賠償她交通、租屋、生活開銷等損失，每月1萬9千餘元。

家樂福抗辯，劉女所屬的部門2018年起因應總公司全球政策調整，而有縮編員工的必要，為保障劉女的工作權，才把劉女調任台北總公司服務，也提供1個月薪資的搬遷補助，認為調職命令合法。

法官認為，雖家樂福只提出一張內部組織圖，難以認定高雄辦公室有縮編員工的必要，且高雄、台北距離甚遠，公司本應提供必要協助，包括通勤成本、住宿、生活津貼、安家費等，但家樂福卻只提供一次性搬家津貼，補助顯然不足，也沒有考量勞工和家庭的生活利益，認定調職命令無效，勞務給付地應回復至高雄市。

判決指出，根據主計處的統計，台北、高雄每人每月消費支出差距8000餘元，加上劉女每月返家2次省親的交通費，符合人之常情。然而，自劉女調職後至今年1月，共20個月，家樂福應給付劉女29萬餘元，並自今年2月起至回復勞務給付地為高雄市為止，按月給付劉女1萬4799元。

家樂福示意圖。本報資料照片
家樂福示意圖。本報資料照片

家樂福 高雄市

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