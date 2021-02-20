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女遭男未戴套性侵憂罹愛滋 她身心重創求償獲賠73萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民蘇男在柳澄汁摻入FM2給鄰居小蘋（化名）飲用，趁她意識昏迷時性侵得逞，一審依強制性交罪將他判刑7年4月，被害人以蘇未戴保險套，擔憂感染愛滋病，至醫院進行愛滋病預防性治療，身心受創而罹創傷後壓力症候群，請求損害賠償，二審判決蘇給付73萬3790元，扣除小蘋已領犯罪被害人補償金31萬8215元，蘇尚須給付41萬5575元，不得上訴。台中地檢署將向蘇求償31萬8215元。

判決書指出，蘇男經鄰居認識小蘋，2018年9月20日晚間，蘇原邀約鄰居共同前往小蘋住處聊天，但鄰居要照顧小孩無法共同前往，由鄰居致電小蘋告知蘇男會前往住處，蘇在將FM2摻入瓶裝柳橙汁內，再攜帶柳橙汁2瓶至小蘋住處。他抵達小蘋住處後，2人即在她住處客廳聊天，並將摻有FM2柳橙汁交給小蘋飲用。

小蘋將飲料飲畢，毒品發揮作用時，蘇男即趁她意識不清無法抗拒之際，將她攙扶進入房間，性侵害被害人得逞。被害人甦醒後，察覺有異並觀看監視器畫面後，報警處理。一審依強制性交將蘇男判刑7年4月。

被害人小蘋表示，她受強制性交傷害後，無法正常生活，擔憂感染愛滋病，至中國醫藥大學附設醫院進行愛滋病預防性治療，且因愛滋病投藥後，有潛伏期存在，需門診追蹤，造成她無法工作受有損失。

法官審酌，蘇男以藥劑對被害人強制性交，造成被害人身心受創而罹創傷後壓力症候群，受有嚴重精神上痛苦，並使被害人正常生活及工作產生相當影響，考量被害人精神上所受嚴重痛苦程度，判決蘇賠償醫療費1萬300元、工作損失2萬3490元、精神慰撫金70萬元，總計73萬3790元。

一審依強制性交罪將蘇男判刑7年4月，被害人請求損害賠償，二審判決蘇男賠償被害人73萬餘元。本報資料照片
一審依強制性交罪將蘇男判刑7年4月，被害人請求損害賠償，二審判決蘇男賠償被害人73萬餘元。本報資料照片

愛滋病 性侵

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