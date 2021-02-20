快訊

「全拋世代」還有希望嗎？台灣青年的負債問題

當國民黨重返執政「造王者」！江啟臣宣布競選連任主席

其子被控性侵 監委蔡崇義爭議多端、曾任「盧正冤案」二審法官

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

監察委員蔡崇義。圖／聯合報系資料照
監察委員蔡崇義。圖／聯合報系資料照
監委蔡崇義之子被控性侵女同志，遭檢察官起訴。蔡爭議多端，鮮少人知道他就是20多年前台灣司法史上著名死刑冤案「盧正案」二審承辦法官。2002年，公視製作「島國殺人紀事2」探討此案相關議題，此片導演為中正大學傳播學系專技副教授蔡崇隆。

盧正於2000年6月29日被依擄人勒贖罪判決死刑，同年8月10日再審遭駁回。時任法務部長陳定南批准於同年9月7日晚間8點20分在法務部矯正署台南看守所執行槍決。

「公共電視紀錄觀點」對此片的介紹為，1997年12月18日，台南市婦人詹春子遭綁架撕票，死者屍體被棄置於龍崎鄉偏僻小徑，頭臉覆繞膠帶，頸部有明顯勒痕，法醫鑑定係窒息而死。現場發現指紋、毛髮證據，均不足以找出涉案對象。

案情膠著一個月後，曾任保安警察、且與死者夫婦熟識的盧正，因座車曾於命案前一日，出現於死者公司前，經警方以協助辦案名義進行約談。盧正否認涉案，但在台南市第五分局留置36小時後，簽下認罪自白。

在移送檢方訊問兩次後，盧正開始翻供，指控警方以疲勞轟炸、威脅利誘等方式逼他認罪。不過，檢察官、法官並未採信其說法，一、二、三審相繼判決死刑定讞。死刑定讞後三個月即執行槍決。

據了解，盧正家屬對此案的判決無法信服，認為是一起司法冤案，當時每天都去法務部大門口撒冥紙疾呼抗議。2000年8月，民間司改會就偵審過程發生的各項瑕疵，聲請監察院調查執法人員有無違失。

監察院僅針對警方糾正，而司改會董事長林永頌則公開表明「期待監察院針對失職人員給予適當的懲罰。」相信監察院是疏忽，而沒有彈劾檢察官和法官，以後還會補正，如果沒有這麼做，真的是浪費了三位監察委員這麼認真而又詳細的調查。

林永頌受訪說，司法沒有反醒能力、死要面子的文化中，如果唯一能夠糾正司法的監察院還很鄉愿的不糾正司法，就沒有誰能糾正司法。台灣要進步，司法是不可或缺的；司法要進步，監察院是一個很重要的關鍵。

他表示，這個案子雖然監察委員已經很認真的調查，但是做出來的糾正案，應該還要彌補其中的不足，才能令人滿意。民間司法改革基金會也會向監察院表達這樣的意見，請它針對地檢署進行糾正，還有針對警察、檢察官、法官進行彈劾、處罰。

司法改革 監察院 死刑

延伸閱讀

黃國昌質疑邱太三司改笑話 蘇揆：2總統提名監委證清白

陪富商餐宴74次 前檢察長羅榮乾送監院

監委蔡崇義之子…副教授被訴性侵 GPS露餡

捲關說案「早還我清白」 邱太三：不容再抹黑

相關新聞

其子被控性侵 監委蔡崇義爭議多端、曾任「盧正冤案」二審法官

監委蔡崇義之子被控性侵女同志，遭檢察官起訴。蔡爭議多端，鮮少人知道他就是20多年前台灣司法史上著名死刑冤案「盧正案」二審...

「小蔡依林」網紅擅闖鐵軌正線拍照 台鐵怒已報警

本報接獲投訴，在Instagram擁有逾30萬粉絲，素有「台灣小蔡依林」之稱的網紅呂妍芯，在Instagram上PO出一...

軍情局共諜案 4名退役將校違反國家情報工作法遭訴

軍情局退役上校張超然、退役上校周天慈與退役少將岳志忠涉嫌引介退役軍官赴陸交付機密資料，台北地檢署調查後，今依違反國家情報...

女遭男未戴套性侵擔憂罹愛滋 她身心重創求償獲賠73萬

台中市民蘇男在柳澄汁摻入FM2給鄰居小蘋（化名）飲用，趁她意識昏迷時性侵得逞，一審依強制性交罪將他判刑7年4月，被害人以...

軍情局共諜案 陸方於廣州軟禁第六處處長求機密情報

軍情局退役上校張超然、退役上校周天慈，涉引介退役軍官赴陸交付機密資料，包括退役少將岳志忠、退役上校王大旺等人。台北地檢署...

軍情局共諜案 陸方「韋先生」鎖定第五處長岳志忠吸收

軍情局退役上校張超然、退役上校周天慈，涉引介退役軍官赴陸交付機密資料，包括退役少將岳志忠、退役上校王大旺等人。台北地檢署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。