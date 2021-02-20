其子被控性侵 監委蔡崇義爭議多端、曾任「盧正冤案」二審法官

監察委員蔡崇義。圖／聯合報系資料照 監委蔡崇義之子被控性侵女同志，遭檢察官起訴。蔡爭議多端，鮮少人知道他就是20多年前台灣司法史上著名死刑冤案「盧正案」二審承辦法官。2002年，公視製作「島國殺人紀事2」探討此案相關議題，此片導演為中正大學傳播學系專技副教授蔡崇隆。

盧正於2000年6月29日被依擄人勒贖罪判決死刑，同年8月10日再審遭駁回。時任法務部長陳定南批准於同年9月7日晚間8點20分在法務部矯正署台南看守所執行槍決。

「公共電視紀錄觀點」對此片的介紹為，1997年12月18日，台南市婦人詹春子遭綁架撕票，死者屍體被棄置於龍崎鄉偏僻小徑，頭臉覆繞膠帶，頸部有明顯勒痕，法醫鑑定係窒息而死。現場發現指紋、毛髮證據，均不足以找出涉案對象。

案情膠著一個月後，曾任保安警察、且與死者夫婦熟識的盧正，因座車曾於命案前一日，出現於死者公司前，經警方以協助辦案名義進行約談。盧正否認涉案，但在台南市第五分局留置36小時後，簽下認罪自白。

在移送檢方訊問兩次後，盧正開始翻供，指控警方以疲勞轟炸、威脅利誘等方式逼他認罪。不過，檢察官、法官並未採信其說法，一、二、三審相繼判決死刑定讞。死刑定讞後三個月即執行槍決。

據了解，盧正家屬對此案的判決無法信服，認為是一起司法冤案，當時每天都去法務部大門口撒冥紙疾呼抗議。2000年8月，民間司改會就偵審過程發生的各項瑕疵，聲請監察院調查執法人員有無違失。

監察院僅針對警方糾正，而司改會董事長林永頌則公開表明「期待監察院針對失職人員給予適當的懲罰。」相信監察院是疏忽，而沒有彈劾檢察官和法官，以後還會補正，如果沒有這麼做，真的是浪費了三位監察委員這麼認真而又詳細的調查。

林永頌受訪說，司法沒有反醒能力、死要面子的文化中，如果唯一能夠糾正司法的監察院還很鄉愿的不糾正司法，就沒有誰能糾正司法。台灣要進步，司法是不可或缺的；司法要進步，監察院是一個很重要的關鍵。

他表示，這個案子雖然監察委員已經很認真的調查，但是做出來的糾正案，應該還要彌補其中的不足，才能令人滿意。民間司法改革基金會也會向監察院表達這樣的意見，請它針對地檢署進行糾正，還有針對警察、檢察官、法官進行彈劾、處罰。