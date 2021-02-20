軍情局共諜案 陸方於廣州軟禁第六處處長求機密情報

調查局偵辦前軍情局退役上校、少將共諜案，退役少將岳志忠（中）15萬元交保。圖／聯合報系資料照片 軍情局退役上校張超然、退役上校周天慈，涉引介退役軍官赴陸交付機密資料，包括退役少將岳志忠、退役上校王大旺等人。台北地檢署調查後，今依違反國家情報工作法之違法洩漏、交付資訊等罪起訴張、周、岳、王等4人。

檢方調查，張超然等人曾意圖吸收退役上校傅華棟、劉衛華，但兩人皆未被吸收。劉衛華曾任第六處處長，派駐英國從事情報部署及負責大陸情報研析暨整合情戰等要職。陸方竟把劉軟禁於廣州飯店，輪番上陣拷問劉經歷的機密情報，虛應以對後才得以脫身。

陸方最重視岳志忠的「利用價值」並取暗號為「白髮老人」、「丘山」、「白頭」、「岳老」、「大師」。2012年至2018年間，岳多次赴陸接受廣東省國安廳食宿招待，並收受6000元港幣及3萬元名牌包等報酬。

岳甚至與裴姓妻子、孫女赴港旅遊時也請託周天慈找大陸官員埋單，並提到「就是照那個，我的長度買就好了嘛」、「大概就是326公分到330公分之間啦！」刻意以暗號來掩飾赴陸用意與時間。

2013年7月，張超然介紹王大旺至「復源新城丙基地」社區擔任總幹事，兩人因此互動漸密。張吸收王以發展組織，王在2016年在廣州交付幹訓班同期同學1號到24號任職經歷、身分背景，陸方全程錄音，並獲陸方官員「小曾」致贈茶葉等禮品與人民幣現鈔。