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軍情局共諜案 陸方「韋先生」鎖定第五處長岳志忠吸收

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

軍情局退役將官涉共諜案，退役上校張超然（中）羈押禁見。圖／聯合報系資料照片
軍情局退役將官涉共諜案，退役上校張超然（中）羈押禁見。圖／聯合報系資料照片
軍情局退役上校張超然、退役上校周天慈，涉引介退役軍官赴陸交付機密資料，包括退役少將岳志忠、退役上校王大旺等人。台北地檢署調查後，今依違反國家情報工作法之違法洩漏、交付資訊等罪起訴張、周、岳、王等4人。

張超然羈押期限屆滿，台北地院預計下午召開移審庭決定是否繼續羈押。據了解，張等人否認有發展組織犯意，張辯稱「我帶人去中國，是要避免他們被約談，以後進出中國才不會被找麻煩！」其他三人均把責任推給張超然，堅稱自己是「被動的！」

據調查，岳志忠曾經是香港1276站長、第五處處長，第五處業務是情報研析，負責統籌過濾整個軍情局幹員陳報資料，因此他是陸方情報單位重點吸收人物。

檢方調查，1999年間，軍情局退役陸姓上校（已歿）在大陸失事遭逮補，張受託營救因而結識廣東省關安廳官員「韋先生」等人，進而遭吸收，受指示引介軍情局退役人員赴陸與陸方情報人員接觸，以發展、建立工作關係。

2011、2012年間，張為解決周及何姓友人在海南島承租土地經營權糾紛，安排兩人赴廣州與「韋先生」及其下屬「小曾」、「小李」等人認識並請託關照海南島之事，進而成功發展吸收周。

其後，由周居間協調我國軍情局退員赴陸時程及機票訂購事宜，並負責翻拍傳送赴陸旅遊行程、護照影本及機票明細給張，再轉知「小李」等人，由「韋先生」等人得以事先安排會晤細節及住宿飯店。

檢方查出，張營救陸期間曾受「韋先生」等人指示，引介岳出面調停釋放陸，但岳沒應允。之後，「韋先生」再透過張邀約岳赴陸未果，但岳也因此獲悉張與廣東省國安廳官員素有交情。

2012年間，岳因兩岸關係趨緩欲赴陸探親，但擔憂遭中共逮補，便主動向張探知可行性。張接受「韋先生」指示以「不會追究以前的事情，只要與『韋』會唔就保證能平安回去。」成功遊說岳瞞著同為軍情局退員的裴姓妻子，假借「去澳門打高爾夫球」之名。

陸方安排岳在8月10日至14日去澳門接受免費招待，並在下榻飯店與「韋先生」等人晤談及配合確認任職於軍情局期間工作經歷，讓陸方得以刺探、收集周、岳兩人業務內容，周還被要求指認我國情治人員照片。岳晤談後獲得「韋」致贈港幣6000元現鈔。

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