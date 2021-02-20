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按摩師付費請女同事為他按摩 趁機性侵判刑還賠30萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

呂男與小秋（化名）同為按摩師，他覬覦小秋美色，去年7月向她表示願付費請小秋為他按摩，趁機性侵小秋得逞，經被害人提告，呂以新台幣30萬與她達成和解，被害人同意給予緩刑，台中地院依強制性交罪將他判刑1年10月，緩刑參年，緩刑期間付保護管束，並接受6小時法治教育。

合議庭審酌，呂男僅為圖一己性慾滿足，即強暴被害人，欠缺法紀觀念及尊重他人性自主決定權意識，所為對被害人造成身心影響，斟酌他犯後坦承犯行，又與被害人達成和解並予以賠償等情，予以判刑，以資懲儆。

判決書指出，呂男與小秋為同事，均為按摩師。呂向她表示願付費請她為他按摩，並與她相約後，於去年7月21日深夜，在小美位在台中市居所客廳進行，至次日凌晨2時按摩結束後，呂將她抱起轉圈，經小秋尖叫、掙扎並表示拒絕後，呂仍強行性侵害得逞，經小秋報警處理。

呂男與小秋（化名）同為按摩師，他覬覦小秋美色，去年7月向她表示願付費請小秋為他按摩，趁機性侵小秋得逞，呂以新台幣30萬與她達成和解，台中地院依強制性交罪將他判刑1年10月，緩刑參年，緩刑期間付保護管束。圖／本報資料照
呂男與小秋（化名）同為按摩師，他覬覦小秋美色，去年7月向她表示願付費請小秋為他按摩，趁機性侵小秋得逞，呂以新台幣30萬與她達成和解，台中地院依強制性交罪將他判刑1年10月，緩刑參年，緩刑期間付保護管束。圖／本報資料照

按摩 性侵

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