按摩師付費請女同事為他按摩 趁機性侵判刑還賠30萬

呂男與小秋（化名）同為按摩師，他覬覦小秋美色，去年7月向她表示願付費請小秋為他按摩，趁機性侵小秋得逞，經被害人提告，呂以新台幣30萬與她達成和解，被害人同意給予緩刑，台中地院依強制性交罪將他判刑1年10月，緩刑參年，緩刑期間付保護管束，並接受6小時法治教育。

合議庭審酌，呂男僅為圖一己性慾滿足，即強暴被害人，欠缺法紀觀念及尊重他人性自主決定權意識，所為對被害人造成身心影響，斟酌他犯後坦承犯行，又與被害人達成和解並予以賠償等情，予以判刑，以資懲儆。