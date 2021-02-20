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偷竊慣犯深夜潛入民宅只得手一包菸馬上遭逮 判刑8個月

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名楊姓男子，過去曾因多次竊盜案件遭判刑，即便服刑完畢出獄後，仍不知悔改，深夜潛入屏東市某民宅，被屋主發現，隨即遭壓制，後由警方送辦。審理期間，楊男皆否認犯行，加上楊為累犯，且擁有多項前科，經屏東地方法院審理，將他依侵入住宅竊盜罪，處有期徒刑8個月。

判決指出，楊男為竊盜慣犯，過去曾因多次竊盜案件遭判刑，去年8月1日縮短刑期執行完畢出獄，但楊仍不知悔改，12月6日凌晨3時許，於屏東市某民宅，眼見大門未上鎖，便入內偷走一包香菸，隨後被屋主撞見，遭壓制後，由警方依法送辦，得手的香菸也立刻返還屋主。

警詢、偵查與審理期間，楊男皆否認犯行。屏東院方審酌，楊男為前科累犯，另有另有違反懲治盜匪條例、準強盜及多次竊盜之前科紀錄，即便如此，他仍素行不良，且無法從前案中獲得教訓，即便，香菸價格不高，但已造成居住安全危害以及住戶心理造成恐懼。

經屏東地方法院審理，將楊男依侵入住宅竊盜罪，累犯，處有期徒刑8個月。

屏東一名楊姓男子，過去曾因多次竊盜案件遭判刑，即便服刑完畢出獄後，仍不知悔改，深夜潛入屏東市某民宅，偷一包香菸被屋主發現。經屏東地方法院審理，將他依侵入住宅竊盜罪，處有期徒刑8個月。記者陳弘逸／攝影
屏東一名楊姓男子，過去曾因多次竊盜案件遭判刑，即便服刑完畢出獄後，仍不知悔改，深夜潛入屏東市某民宅，偷一包香菸被屋主發現。經屏東地方法院審理，將他依侵入住宅竊盜罪，處有期徒刑8個月。記者陳弘逸／攝影

屏東 竊盜

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