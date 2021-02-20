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軍情局共諜案 4名退役將校違反國家情報工作法遭訴
軍情局退役上校張超然、退役上校周天慈與退役少將岳志忠涉嫌引介退役軍官赴陸交付機密資料，台北地檢署調查後，今依違反國家情報工作法起訴張、周、岳、王等4人。
調查局移送北檢時，張超然向媒體大吐委屈，他說：「澄清什麼我也不知道。我有去大陸，我是台灣第一個特務，六四天安門的時候就我一個人在大陸。」
張男強調，「我是國家派去大陸工作的，你說麼什麼我聽不懂。退役也可以去（大陸）呀！吸收個屁！我是去大陸保衛台灣安全，是當台灣的特務呀！保衛台灣的安全。我是赫赫有名的一個大特務！不方便講姓名，我本來就是清白。」
檢調獲報，指軍情局退役上校張超然、退役上校周天慈，於2013年間邀約傅姓退役上校赴大陸地區，引介其認識大陸地區國安人員。2016年至2018年間，張、周兩人邀約退役少將岳志忠赴大陸數次。
張男時常以通訊軟體微信與大陸國安人員聯繫，對方希望他能拉攏、引介局內退役高官赴陸，以便獲取軍情局情報、人事、布建線民及據點等重要機密資料。高齡80幾歲的傅翁則以證人身分接受國安站約談，初訊已獲請回。
其中幾次是岳翁單獨乘機前往，幾次是三人一起同行，與大陸國安人員見面，岳男受周男委託交付文件給大陸國安人員。檢調追查，岳翁曾任情資研析單位的最高領導階層，交付的資料疑似是軍情局人員的基本個人資料。
檢調追查，2016年至2017年間，張、周兩人還介紹退役上校王大旺赴陸與大陸國安人員見面。去年10月20日，檢調兵分3路搜索並約談張男等3名被告及4名證人到案說明，漏夜偵訊後，隔日清晨聲押禁見張男，岳翁、周男各以15萬元交保候傳。
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