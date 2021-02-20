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「就是要很enjoy」丈夫搞外遇 孕妻告小三獲賠20萬

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市張姓女子懷胎9月時發現丈夫搞外遇，兩度偕趙姓女子投宿汽車旅館過夜，事後還在手機通訊軟體中大談性愛過程，張女怒告趙女，新北地院日前判決趙女應賠償精神慰撫金20萬元，可上訴。

判決指出，黃男與趙女在駕訓班學騎重型機車時認識，常與其他朋友相約一同出遊騎車，二人分別107年7月24日、107年8月1日，在新北市八里與蘆洲區的汽車旅館內幽會，二度發生性行為

「就是要很enjoy。」張女於懷孕第三胎8、9月之際，在丈夫黃男的手機通訊軟中，發現丈夫與趙女大談二人之間的性愛過程，黃男還說，「看妳那個表情就很像待宰的羔羊，既期待又怕受傷害，想要對妳粗暴一點。」趙女則說，「看到我的臉就受不了了，為什麼？我說做愛不就是這樣嗎？就是要很enjoy ，就是享受在其中啊！」

趙女出庭時坦承有與黃男前往汽車旅館，但否認與黃發生性行為，辯稱是黃單方幻想，雙方僅是朋友及車友的關係；黃男去年底在言詞辯論具結證稱，二人確有發生過兩次性行為。新北地院日前判決趙女應賠償精神慰撫金20萬元，仍可上訴。

「就是要很enjoy」 丈夫搞外遇，孕妻告小三獲賠20萬。示意圖／Ingimage
「就是要很enjoy」 丈夫搞外遇，孕妻告小三獲賠20萬。示意圖／Ingimage

汽車旅館 性行為

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