聽新聞
test
0:00 / 0:00
「就是要很enjoy」丈夫搞外遇 孕妻告小三獲賠20萬
新北市張姓女子懷胎9月時發現丈夫搞外遇，兩度偕趙姓女子投宿汽車旅館過夜，事後還在手機通訊軟體中大談性愛過程，張女怒告趙女，新北地院日前判決趙女應賠償精神慰撫金20萬元，可上訴。
判決指出，黃男與趙女在駕訓班學騎重型機車時認識，常與其他朋友相約一同出遊騎車，二人分別107年7月24日、107年8月1日，在新北市八里與蘆洲區的汽車旅館內幽會，二度發生性行為。
「就是要很enjoy。」張女於懷孕第三胎8、9月之際，在丈夫黃男的手機通訊軟中，發現丈夫與趙女大談二人之間的性愛過程，黃男還說，「看妳那個表情就很像待宰的羔羊，既期待又怕受傷害，想要對妳粗暴一點。」趙女則說，「看到我的臉就受不了了，為什麼？我說做愛不就是這樣嗎？就是要很enjoy ，就是享受在其中啊！」
趙女出庭時坦承有與黃男前往汽車旅館，但否認與黃發生性行為，辯稱是黃單方幻想，雙方僅是朋友及車友的關係；黃男去年底在言詞辯論具結證稱，二人確有發生過兩次性行為。新北地院日前判決趙女應賠償精神慰撫金20萬元，仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言