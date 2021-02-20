掰板橋林家後代騙理容小姐「養妳下輩子」 判刑定讞

曾冒用「林家花園第五代」名號招搖撞騙的男子呂樂周，結識劉姓婦人，騙她是林本源家族後代、華南金控副董林明成外甥，訛因存摺不在身邊，向她借錢；劉婦上當出借。劉婦事後察覺不對，報警提告，一審依詐欺取財罪判呂10月徒刑，沒收74萬不法所得。呂上訴，高等法院認定犯罪金額為55萬餘元，改判6月得易科罰金之刑定讞。

呂樂周有行使偽造私文書、詐欺等前科，2012年2月假釋期滿。2013年間呂在一家「男女健康廣場」結識劉姓婦人，他自稱在國立故宮博物院工作，且舅舅是華南金控副董事長林明成，身價上百億，希望以結婚為前提和劉婦交往。

劉婦表示，認識呂時，對方曾拿美金和鑽戒、骨董給她看，她誤以為對方是有錢人，因呂說願意照顧她和女兒，當呂說10本存摺都放在母親那邊、要先向她借錢時，思量「下半輩子吃穿都靠他」，便領錢給對方。她說，和對方在一起1個多月，都沒看到呂拿錢出來過，被騙光上百萬。

劉婦說，她將鑽戒拿去鑑定，發現是假鑽，呂給她面額485萬的支票也跳票，呂還說要打電話給母親「叫媽媽拿給林明成處理」。

呂否認詐欺，也不承認說過是板橋林本源家族後代、任職故宮等話，指對方是在理容院上班的小姐，因生意不好希望他捧場，他才「帶小姐出去、買全場」。呂說，他花了很多錢在劉婦家的開銷，但「錢花光了就跟我分手」，並稱劉婦是有給他過一些錢，但那是用來處理她爸爸嫖妓、女兒買手機、小兒子治裝等費用。