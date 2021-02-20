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掰板橋林家後代騙理容小姐「養妳下輩子」 判刑定讞
曾冒用「林家花園第五代」名號招搖撞騙的男子呂樂周，結識劉姓婦人，騙她是林本源家族後代、華南金控副董林明成外甥，訛因存摺不在身邊，向她借錢；劉婦上當出借。劉婦事後察覺不對，報警提告，一審依詐欺取財罪判呂10月徒刑，沒收74萬不法所得。呂上訴，高等法院認定犯罪金額為55萬餘元，改判6月得易科罰金之刑定讞。
呂樂周有行使偽造私文書、詐欺等前科，2012年2月假釋期滿。2013年間呂在一家「男女健康廣場」結識劉姓婦人，他自稱在國立故宮博物院工作，且舅舅是華南金控副董事長林明成，身價上百億，希望以結婚為前提和劉婦交往。
劉婦表示，認識呂時，對方曾拿美金和鑽戒、骨董給她看，她誤以為對方是有錢人，因呂說願意照顧她和女兒，當呂說10本存摺都放在母親那邊、要先向她借錢時，思量「下半輩子吃穿都靠他」，便領錢給對方。她說，和對方在一起1個多月，都沒看到呂拿錢出來過，被騙光上百萬。
劉婦說，她將鑽戒拿去鑑定，發現是假鑽，呂給她面額485萬的支票也跳票，呂還說要打電話給母親「叫媽媽拿給林明成處理」。
呂否認詐欺，也不承認說過是板橋林本源家族後代、任職故宮等話，指對方是在理容院上班的小姐，因生意不好希望他捧場，他才「帶小姐出去、買全場」。呂說，他花了很多錢在劉婦家的開銷，但「錢花光了就跟我分手」，並稱劉婦是有給他過一些錢，但那是用來處理她爸爸嫖妓、女兒買手機、小兒子治裝等費用。
高院審理時，呂樂周以「第二型糖尿病、腎臟功能檢查結果異常、高脂血症」等理由未到庭。高院認為呂曾冒用「林家花園第五代子嗣」名義詐欺而遭判刑，他因債務纏身又再度冒用板橋林家後代身分行騙，犯後又狡辯，但因新北地院判決對犯罪所得計算有誤，因此撤銷改判。
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