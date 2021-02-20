承包商被開工安罰單 竟到「執法者」住處潑漆撒冥紙

台電台中發電廠的林姓承包商，不滿台中發電廠程姓女員工執行工安查核對他開單罰款，2年前指示陳男等人前往程女住處潑漆及灑冥紙，法官依毀損等罪將林男判刑3月、判陳男拘役50日，得易科罰金，被害人程女請求損害賠償，台中地院民事庭判決林給付程女精神慰撫金新台幣51萬1000元。可上訴二審。

檢方起訴指出，林男（45歲）為台電台中發電廠的承包廠商，不滿台中發電廠程姓女員工 執行工安查核對開罰單，於2019年6月5日指示陳男（25歲）及另名身分不詳男子，前往程女住處潑漆及撒冥紙洩憤，並提供2桶油漆給陳男。

同日下午，陳男駕車載不詳男子，前往台中市沙鹿區程女住處附近，因林提供的油漆摻有硬化劑無法使用，陳通知林，林立即駕車運來2桶藍色油漆交付給陳，陳及另名不詳男子在程女住處潑漆，不詳男子還撒冥紙。

藍色油漆沾染程女大小鐵門，車庫內的白色自小客車、門前的花草驗監視器，難以清除而足以損害於程女；冥紙則用以恫嚇程女，使程女心生畏懼。陳男及不詳男子共乘自小客車逃逸。林男事後給付陳男，及不詳男子報酬各新台幣1萬元。經被害人程女報警處理。

林男坦承有教唆陳男及不詳男子，前往程女住處潑漆，但辯稱僅指示潑漆，忘記有沒有說要撒冥紙， 冥紙不知是道誰去買的。陳男坦承受林唆使與不詳男子前往程女住處潑漆，不詳男子另有拋撒冥紙。刑事庭法官依毀損等罪將林男判刑3月、判陳男拘役50日，可易科罰金。

被害人程女以住處大面積遭潑灑油漆及撒冥紙，以致住家圍牆、鐵捲門等多處汙損，雖經花費時力以高壓水刀修復亦難以回復原狀，且因遭潑灑油漆及撒冥紙，使她受到鄰居及路人指指點點，用異樣眼光評論，住家環境已無生活品質可言，令她身心極為恐慌害怕，且因尚有多處汙損處無法清除致房屋價值銳減，因此請求損害賠償，要求林給付新台幣100萬元。

林男則以程女於2017年4月28日、2017年10月5日、2018年7月19日遭人潑灑油漆一事均非他所為，程女所提出照片無法看出前三次的毀損行為係他所為，程女未提出其它證據證明，自不得就前三次毀損行為向他請求賠償。另去除油漆過程顯無可能花費高達100萬元，對方所請求損害賠償金額過高，實無理由。