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調查局國安電影「格瑞特真相」 點閱破10萬
調查局自製國安影片「格瑞特真相」，邀請金鐘獎最佳女主角莫允雯飾演調查官，影片在YouTube上觀看次數累積突破10萬，創下調查局宣導影片最高紀錄，今天上午將在新店局本部舉行抽獎儀式，獎品有iphone手機，活動由局長呂文忠親自主持。
特別的是，劇中飾演攻堅營救莫允雯的調查局幹員，在現實生活中是如假包換的調查官，包括北機站緝毒組長吳克俊等人，今天也將穿防彈背心、手持突擊步槍，全副武裝出席抽獎記者會，猶如呂文忠貼身保鑣，替抽獎活動增加吸睛效果。
「格瑞特真相」講述由莫允雯飾演的調查官，無端被捲入高科技機密遭竊風波，決定不顧一切追查事件真相，但發掘過程卻一波三折，先是被當記者的大學同學散布假訊息陷害，後來又遭男同事出賣，莫允雯用內心戲將調查局辦案辛酸刻化入木三分。
導演馬君慈在500萬元有限預算下，將「犯罪」、「間諜」、「懸疑」、「友情」、「愛情」等電影元素融合的恰到好處，完全沒有冷場，拍出來就像是院線片，去年首映時，連法務部長蔡清祥都拍手叫好。
調查局長呂文忠曾說，希望透過這部電影呈現，讓國人了解我們目前所面臨的國安議題，包括假訊息、境外滲透、還有常常見到的資安問題、網路駭侵等議題，這些議題透過電影戲劇張力，呈現給國人，讓大家更了解國家目前所面臨的挑戰。
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