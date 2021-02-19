譚傑龍不雅片外流 主嫌經營色情網站超過2500部被起訴

台灣職籃聯盟P+台新夢想家球星譚傑龍3年前不雅片遭外流，余姓男子涉嫌經營架設色情網站，販賣譚在內成年、未成年男子自慰、裸露下體影片，數量超過2500部，檢方掌握譚等3名被害人身分，偵結依妨害秘密等罪嫌起訴余，共犯王男另案偵辦，案發時傳出還有其他球星受害，檢方未證實。

據了解，全案曝光後因網站上裸露男子為數眾多，一度傳出除譚還有其他球星也受害，但比對身分有難度。檢警目前僅掌握譚及另2名男子身分，至於是否為球星，檢方不願證實。目前僅有譚等2人提告，另名男子雖有出庭作證指認，但不願提告。

檢方調查，余男（35歲）2019年6月起經營「specsaddicted」，並架設「tumblrland」等2個色情網站，從不詳管道取得包括譚傑龍在內，多名未成年、成年男子不雅影片，並儲存在雲端硬碟，散布在色情網站並公然陳列販賣。

余和另名王姓同夥去年6月起，由余經營S、T網站，王則負責取得提供男子裸露、打手槍影片、照片，先是放在T網站上，提供該影片的雲端硬碟路徑，並陳列影片截圖、精華片段等讓人做選購參考。

另外，S網站以計價方式區分基本會籍、進階會籍及貴賓會籍當價位區分，從收費新加坡幣99元至649元不等，分別可在1個月內或6個月內瀏覽全部內容，包括超過2500部猥褻自慰影片，貴賓籍則可透過雲端硬碟下載影片。

檢方查出，余男擔任2個網站客服人員，讓消費者以國外刷卡方式支付，營利所得會直接進入他的外幣帳戶，清查至少賺進新加坡幣33萬多元，換算台幣達706萬多元，由余、王拆帳分酬。

檢方訊時，余男均坦承犯行，與王姓共犯說詞相符，並經譚傑龍等3名被害人指證，另有色情網站相關截圖、金流等佐證。