不同案被告可同庭訊問？ 檢:請法務部修正偵查不公開

台中高分檢主任檢察官李慶義在檢察官論壇PO文，指被評為重大缺失的案件，將4件不同案、不相干的被告一起訊問，訊問內容，同時出現在切割畫面的電腦螢幕上，甚至制作在同一份訊問筆錄上，像這樣還能夠說沒有違反偵查不公開規定嗎？ 如可以這樣做，請法務部修正偵查不公開作業辦法。

李慶義並以黃前檢察總長將尚未簽結的偵查中筆錄，向馬前總統報告相關人員的行政疏失事項，即遭洩密罪起訴、判刑，籲請現任檢察總長提非常上訴，為黃前檢察總長平反。

李慶義以主題「請法務部修正偵查不公開作業辦法」，今天下午在檢察官論壇PO文，內容如下： 8件被該署評為重大缺失的案件，包括上聲議4件、上職議4件，並不包括本署試辦的移轉管轄案件。

上職議4件，即係違反偵查不公開，將4件不同案、不相干的被告一起訊問的4件。這8件屬於個人這一組的檢察官審核的，只有上聲議2件。1件是即將退休的吳檢察官審核的，重大缺失的理由是案件完全未調查，即作處分。

另1件是姚檢察官審核的，重大缺失的理由也是案件完全未調查，就以告訴人另案以同樣空洞的理由告人，已經另案為不起訴處分確定的理由為不起訴處分。惟其所指的另案，告訴人是被告，並不是告訴人，明顯把另案的告訴人及被告的身分倒置。

另審核4件上職議案件的檢察官及主任檢察官，都是最近幾年才上二審的，還夠不上久居神壇，是誰應該也可以猜得到。

這8件案件，是分別由5個檢察官，於不同的時間審核的，這5個檢察官，共跨本署4個組(包括已退休的朱坤茂主任檢察官)，檢察官的資歷是老、中、青三代都有，並非全都是久居神壇的。

其他組的檢察官審核的案件，之所以也被評為重大缺失，據個人所悉，也都是案件完全未調查即作處分。如果案件檢察官有調查，縱使發回續查，也不會被評為重大缺失。

李慶義請「法務部修正偵查不公開作業辦法」，指出偵查不公開，所謂不公開，除不得公開予不特定人或多數人，並包括不得揭示、提供或其他足使特定人見聞、知悉。不得公開的事項，包括偵查活動過程、偵查內容及所得心證。偵查內容，除相關的證據資料外，並包括相關的個人資料。

將多位不同案、不相干的被告一起訊問，其訊問內容，同時出現在切割畫面的電腦螢幕上，甚至制作在同一份訊問筆錄上，則於其訊問的過程，於其提示筆錄供簽名時，自足以使其他不同案、不相干的被告，得以見聞、知悉被告的個人資料及犯罪情節。像這樣還能夠說沒有違反偵查不公開規定嗎？

其當庭一一諭知緩起訴處分，則尚有洩露心證給其他不同案、不相干的被告見聞、知悉。

其違反偵查不公開規定，更毋庸置疑。單純酒駕的案件，雖屬輕微簡單，但應遵守的偵查不公開規定，並無不同。

法務部如認為可以這樣做，那就請法務部先修法廢掉刑事訴訟法的偵查不公開規定，或者請修正偵查不公開作業辦法，把偵查不公開規定，限縮於公開予不特定人或多數人，不包括揭示、提供或其他足使特定人見聞、知悉的情形。

李慶義也請現任檢察總長提非常上訴為黃前檢察總長平反，強調黃前檢察總長辦案認真且剛正不阿，只因提出，已經準備簽結，但一時尚未及簽結的偵查中的筆錄，向馬前總統報告相關人員的行政疏失事項，即遭以洩密罪起訴、判刑。