捲關說案「早還我清白」 邱太三：不容再抹黑

前法務部長邱太三將出任陸委會主委，時代力量前立委黃國昌臉書批邱曾為逃稅富商濫權關說。邱太三今天晚間回應說，關說疑案經監察院調查「早已還我清白」，不容再刻易抹黑。

邱太三說，這個案子已經歷經兩次監院審查會，分別以3:10、0:9的懸殊票數不彈劾，監察院已還他清白。

邱說，整件事他完全沒有介入個案請求，更沒有違背法令，絕無關說情事；監察院投票結果，即已經證明他的清白，且事實勝於雄辯，不容許有心人士再惡意刻意抹黑。

台灣高檢署2019年行政調查桃園地檢署前檢察長彭坤業涉關説基層公訴檢察官認罪協商程序案，查出與邱太三有關，為此，邱請辭國安會諮委接收監察院的調查，彭也自請處分，要求法務部將自己移送監察院。