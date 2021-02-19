快訊

罔腰稱懷孕下場慘了！高市衛生局將約談 最重恐罰25萬

白金漢宮證實：哈利王子夫婦「不再重返王室」任職

捲關說案「早還我清白」 邱太三：不容再抹黑

聯合報 / 記者王聖藜/即時報導

法務部邱太三將出任陸委會主委，時代力量前立委黃國昌臉書批邱曾為逃稅富商濫權關說。邱太三今天晚間回應說，關說疑案經監察院調查「早已還我清白」，不容再刻易抹黑。

邱太三說，這個案子已經歷經兩次監院審查會，分別以3:10、0:9的懸殊票數不彈劾，監察院已還他清白。

邱說，整件事他完全沒有介入個案請求，更沒有違背法令，絕無關說情事；監察院投票結果，即已經證明他的清白，且事實勝於雄辯，不容許有心人士再惡意刻意抹黑。

台灣高檢署2019年行政調查桃園地檢署前檢察長彭坤業涉關説基層公訴檢察官認罪協商程序案，查出與邱太三有關，為此，邱請辭國安會諮委接收監察院的調查，彭也自請處分，要求法務部將自己移送監察院。

監察院 邱太三 法務部

延伸閱讀

監委分4組查「石木欽們」 司法院：尊重職權行使

蔡英文調整國安人事 邱國正掌國防邱太三陸委會

監委蔡崇義兒涉性侵 他關切的貪汙議員已到外役監

與翁茂鍾不當往來 前檢察長羅榮乾送監院審查

相關新聞

罵陳柏惟「賺紅錢」被判拘役80天 村長：法院關我吧！

國民黨籍桃園市議員詹江村前年8月在Youtube直播，稱當時擔任基進黨發言人3Q陳柏惟「你是當共幹欸」、「賺紅錢」，經陳...

罵陳柏惟「賺紅錢」 詹江村被依2個誹謗罪判拘役80日

國民黨籍桃園市議員詹江村前年8月在Youtube直播，稱當時擔任基進黨發言人陳柏惟「你是當共幹欸」、「賺紅錢」，經陳提告...

捲關說案「早還我清白」 邱太三：不容再抹黑

前法務部長邱太三將出任陸委會主委，時代力量前立委黃國昌臉書批邱曾為逃稅富商濫權關說。邱太三今天晚間回應說，關說疑案經監察...

監委分4組查「石木欽們」 司法院：尊重職權行使

最高行政法院前院長林奇福等人捲入「石木欽案外案」，司法院函移6人送監察院審查，監院司法及獄政委員會今討論後，確定依情節分...

詐騙車手頭得手才5千 遭判刑2年2個月

新北市陳姓男子2年前擔任詐騙集團車手頭及收水手，指揮旗下兩名蕭姓車手，依詐騙集團首腦張姓男子指示，多次持人頭帳戶金融卡提...

長榮女大生擄殺命案梁育誌今開庭 準備程序5小時未終結

犯下擄殺馬來西亞籍女大生命案的梁育誌，去年12月被橋頭地檢署以強制性交未遂、強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體等4罪嫌起訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。