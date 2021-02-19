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罵陳柏惟「賺紅錢」被判拘役80天 村長：法院關我吧！

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導

國民黨籍桃園市議員詹江村前年8月在Youtube直播，稱當時擔任基進黨發言人3Q陳柏惟「你是當共幹欸」、「賺紅錢」，經陳提告檢方依公然侮辱等起訴詹，桃園地院認為詹未經合理查證，一審判拘役80日，可上訴。詹江村今晚透過臉書回應，陳到中國大陸工作是事實，也是可受公評之事，還說自己不會上訴，「法院關我80天吧！」

桃園地院查出，詹指稱陳「賺紅錢」消息來源，僅是來自網友說法，詹對於其爆料應更審慎評估公正性、來源真實合理性，也審酌詹身為桃園市議員，僅基於網路上民眾言論，為反思己身對社會及對陳的影響，先做合理查證再為評論就任意指摘，毀損陳的名譽，缺乏尊重他人的法治觀念，一審依2個誹謗罪合併執行80日，得易科罰金。

綽號為「村長」的詹江村今晚表示，自己說陳柏惟賺紅錢，法院以未經求證判他拘役80天，法院說陳上班的公司是台資，並沒有陸資，但「問題是陳柏惟確實是有到大陸工作啊！」詹更說，他認為到中國大陸工作，這就是賺紅錢，跟是不是台資無關吧！

詹江村還說，而且陳柏惟當時身為立法委員候選人，曾經到大陸工作，「我說他賺紅錢，這不是可受公評之事嗎？」

詹表示，針對法院判決不會上訴的，「法院關我80天吧！」不過，詹也忿忿不平，強調以後誰再說人家賺紅錢，統統都跟他一樣關80天，最後更忍不住揶揄「說一個笑話，我的國家是言論自由的民主國家。」

桃園市議員「村長」詹江村。報系資料照片
桃園市議員「村長」詹江村。報系資料照片

詹江村 陳柏惟

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