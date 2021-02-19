監委分4組查「石木欽們」 司法院：尊重職權行使

最高行政法院前院長林奇福等人捲入「石木欽案外案」，司法院函移6人送監察院審查，監院司法及獄政委員會今討論後，確定依情節分成4案，由不同監委調查。司法院表示「尊重監察院職權」。

監院認為林奇福與最高法院前庭長顏南全、台南地院前法官蘇義洲都曾審理過富商翁茂鍾本人或公司的訴訟案，卻與翁有不當往來，因與前公懲會委員長石木欽前案中審理翁相關案件有密切關連性，因此另行立案調查。

而台南地院前法官曾平杉、高院台南分院前法官陳義仲與林金村也和翁茂鍾頻繁來往，三人雖沒承審翁的案件，但委員會也認為違失情節重大，也決議另行立案。第三部分則是翁茂鍾被訴違反證券交易法案，高院台中分院更一審撤銷炒股罪，改依商業會計法輕判4月，高檢署台中分署檢察官也沒上訴，涉包庇翁，委員會也決定續行調查。

此外，翁茂鍾怡安公司炒股案偵查期間，翁與調查局前台北市調查處機動站主任秦台生密切接觸，委員會也決議交查研究該案移轉管轄與不起訴處分是否違法。

司法院上月18日公布調查報告，將林奇福、顏南全、蘇義洲、吳雄銘、曾平杉、陳義仲、林金村7人提人審會，移送監察院審查。不過人審會認為最高法院前庭長吳雄銘就承審百利銀行資產負債管理部經理諸慶恩被控偽造定存單案件，是依法不受理程序判決，也無證據證明他有參與翁茂鍾招待餐敘，並無與當事人不當接觸，加上他是否有收受襯衫尚有疑慮，不予移監察院審查。