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詐騙車手頭得手才5千 遭判刑2年2個月

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市陳姓男子2年前擔任詐騙集團車手頭及收水手，指揮旗下兩名蕭姓車手，依詐騙集團首腦張姓男子指示，多次持人頭帳戶金融卡提領詐騙贓款，陳男再向上手交付贓款，涉違反洗錢防制法，新北地院今天依共同詐欺取財罪，將陳男判刑2年6月，車手蕭男二人分別判刑2年2月及3年4月，可上訴。

判決指出，25歲陳姓男子在108年9月加入以張姓男子為首的詐騙集團，擔任車手頭，負責管理車手、分發人頭金融帳戶提款卡，及擔任收水手，負責匯集車手提領的現款，再交付給集團上手，陳男於108年10月間，依詐騙集團指示，指揮擔任車手的31歲及37歲蕭姓男子二人，多次持人頭帳戶金融卡提領向5名被害人詐騙的贓款，近20萬元。

中和警方接獲被害人報案，指稱遭詐騙集團以銀行或網路商店客服人員電話通知，以操作錯誤，誤設約定轉帳或解除購買商品分期付款名義，至ATM操作而遭詐騙，經警方循線查獲陳男及車手蕭男等3人到案。

檢警調查，陳男可獲得車手提領款項2%做為報酬，得手5258元，而蕭男二人可獲得提領款項1%做為報酬，二人分別得手2628元及4056元。

法官認為，陳、蕭等人正值青壯，具有勞動能力，不思以正當管道獲取財物，反而加入詐欺集團，與詐欺集團成員共同詐騙，牟取不法報酬，涉犯共同詐欺取財罪，今將陳男判刑2年6月，車手蕭男二人分別判刑2年2月及3年4月，仍可上訴。詐騙集團首腦張姓男子現由新北地檢署另案偵辦中。

新北市陳姓男子2年前擔任詐騙集團車手頭及收水手，指揮旗下兩名蕭姓車手領取詐騙贓款，新北地院今天依共同詐欺取財罪，將陳男判刑2年6月，車手蕭男二人分別判刑2年2月及3年4月。示意圖／Ingimage
新北市陳姓男子2年前擔任詐騙集團車手頭及收水手，指揮旗下兩名蕭姓車手領取詐騙贓款，新北地院今天依共同詐欺取財罪，將陳男判刑2年6月，車手蕭男二人分別判刑2年2月及3年4月。示意圖／Ingimage

詐騙集團 車手

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