罵陳柏惟「賺紅錢」 詹江村被依2個誹謗罪判拘役80日
國民黨籍桃園市議員詹江村前年8月在Youtube直播，稱當時擔任基進黨發言人陳柏惟「你是當共幹欸」、「賺紅錢」，經陳提告檢方依公然侮辱等起訴詹；桃園地院查，詹僅靠匿名網友爆料，就指摘陳「賺紅錢」以貶抑言詞散布，未經合理查證，依2個誹謗罪判詹拘役80日，其餘無罪，可上訴。
檢方起訴指出，詹江村去年8月18日在Youtube直播表示，「陳柏惟你最反共，你怎麼反共賺大陸錢，一邊賺大陸錢一邊反共…你不是一般的演員你是當共幹」、「陳柏惟以前賺紅錢好不好賺？紅錢香不香、甜不甜？」、「你是跪著舔還站著舔」，還以不雅動作侮辱陳，經陳柏惟提告。
檢方認為，根據陳指證Youtube影音平台與新聞節目檔案、臉書截圖等證據，詹的言論足以貶損陳柏惟名譽及使人格尊嚴 ，檢察官偵結將詹依公然侮辱、加重誹謗等罪嫌提起公訴。
法院查，詹指稱陳「賺紅錢」的消息來源，僅是1名吳姓網友以匿名臉書向他宣稱，吳也出庭證稱，他「猜測成龍有出錢，但不清楚製片商是誰，只知道陳柏惟去當指導」，可見僅是吳的猜測，詹對於其爆料應更審慎評估公正性、來源真實合理性。
法院認為，詹僅憑吳匿名指控就稱陳「賺紅錢」，並公然以貶抑言詞散布、傳播虛構具體事實為不實陳述，認為詹2次誹謗陳柏惟部分事實明確。
桃園地院審酌，詹江村身為桃園市議員，僅基於網路上民眾言論，為反思己身對社會及對陳的影響，先做合理查證再為評論，就任意指摘，毀損陳的名譽，缺乏尊重他人的法治觀念，也未能和解，考量詹素行尚佳，依2個誹謗罪，各判詹拘役50日、50日，合併執行80日，得易科罰金。
另外，詹江村指稱陳柏惟是「共幹」、「共產黨幹部」部分言論，因涉及國家安全及社會安定，法院考量，陳柏惟當時已宣布參選基進黨立法委員，是有受社會公評義務的公眾人員，若受輿論中傷，有絕對資源可開記者會或受訪，或投書自發臉書等管道澄清。
法院認為，詹所稱部分事涉公共性、公益性，事涉陳政黨、要選立委，若有如詹所稱親共，甚至有可能影響我國立法政策走向可能，因此陳的政治立場、傾向對國安、社會安定有一定重要性，詹在這部分言論尺度應有較大保障，因此判無罪。
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