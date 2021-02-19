長榮女大生擄殺命案梁育誌今開庭 準備程序5小時未終結

犯下擄殺馬來西亞籍女大生命案的梁育誌，去年12月被橋頭地檢署以強制性交未遂、強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體等4罪嫌起訴。今天橋頭地方法院首次開庭，歷經5小時左右，準備程序尚未結束，下次程序庭另訂期日。

今天上午9點40分開始準備程序，直到下午2點多時結束，時間約長達5小時，中間僅休息5分鐘；開庭過程氣氛平和，梁育誌看似消瘦，他情緒起伏不大，面對法官詢問，梁照實回答。

過程中，被害人方向法官再次請求對梁育誌從重量刑、求處極刑。梁男則在庭上稱，他承認有性侵，但未有殺人意圖，是過失致死，且他是自首。至於鍾女家屬一方求處死刑的訴求，已在過年前就交由橋頭地院。

馬來西亞籍鍾女大生去年10月28日晚間，遭梁育誌用上網學的「上吊結」強行擄走後，勒頸性侵致死，梁在犯案後，在台南、高雄等地繞行十多小時，最後將鍾女遺體棄屍在高雄阿蓮大崗山地區。