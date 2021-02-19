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萬噸合法土方混垃圾回填芳苑農地 警方移送地主和業者

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣環保局接獲檢舉，芳苑鄉一處約1公頃的農地回填可疑廢棄土方，環保局會同芳苑警分局今天鑿洞開挖，採取10處樣本就地初驗，未驗出有害重金屬，但沒做好確實分類，警方依違反廢棄物清理法移送地主和廢棄土方業者。

環保局表示，芳苑鄉漢寶村一處農地將興建養雞場，被發現回填廢棄土方夾雜各式各樣垃圾，今天稽查課人員會同警方前往開挖，在農地隨機鑿洞採樣，當場用快速分析儀（X-RF）檢驗，沒驗出有害重金屬。

農地堆填上萬噸廢土方，稽查課人員檢查發現，土方場沒先做好垃圾分類即破碎，因此廢土方混雜碎玻璃、瓷器、磚頭、電器用品塑膠碎片和電器IC板，垃圾量龐大，短期間內難以分類篩選。

環保局說，地主提供土地供土資場傾倒沒分類的廢棄土方，涉犯廢棄物清理法第四十六條，可被判1年以上、5年以下的有期徒刑，環保局已把蔡姓地主及土資場人員交給警方移送地檢署偵辦，另知會主管土資場的水利資源處追查業者未依規定做好廢棄物分類和破碎的責任。

芳苑鄉農地最近兩年被大量傾倒廢棄土方，用途包括興建牧場、種電、興建農舍，去年的下半年約50處農地傾倒廢土，縣政府農業處、地政處、環保局各依權責查辦，違反分區使用的地主都將被依法罰款。

彰化縣環保局會同警方，今天到芳苑鄉開挖一處回填廢棄物的農地。圖／環保局提供
彰化縣環保局會同警方，今天到芳苑鄉開挖一處回填廢棄物的農地。圖／環保局提供

農地 廢棄物

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