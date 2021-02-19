新北檢察官溜班按摩 檢審會改決議「警告」

新北地檢署檢察官吳宗光曠職5次，其中1次到按摩店按摩。法務部檢審會原本決議處分「促其注意」，案經部長蔡清祥發交再行審議，今天改決議「警告」。

不願具名的檢察人士說，檢察官職務評定分「良好」、「未達良好」2種，類似公務員考績的「甲等」、「丙等」；吳宗光考績已被打為「未達良好」、沒有獎金，即使「警告」的懲處程度高於「促其注意」，但不影響考績。

吳宗光遭檢舉常在申報加班時段不在辦公室辦公，政風單位獲報展開調查並派人跟監，發現吳宗光曠職5次，其中1次到按摩店按摩。

新北檢訪談時，吳宗光辯稱筋骨不好才去按摩，其他4次是幫小孩拿制服或探望岳母，願繳回不在勤時薪資。

新北檢報請法務部檢察官人事審議委員會議處，檢審會1月22日開會時，審酌吳宗光月平均未結案件數在合理範圍，決議處分「促其注意」，並報請部長核定；蔡清祥認為，吳宗光懲處案有再行審議必要，發交檢審會再行審議。

檢審會今天上午開會後認為，吳宗光行為屬法官法第95條規定的「有廢弛職務、侵越權限或行為不檢者」，依法得加以警告，因此改決議「警告」。