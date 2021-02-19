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嘉義地檢署前檢察長羅榮乾與富商多次飲宴 移監察院調查
法務部檢察官人事審議委員會今天開會，認定嘉義地檢署前檢察長羅榮乾與富商、佳和紡織董事長翁茂鍾不當接觸，決議將羅移送監察院審查；此外，被指翹班的新北地檢署檢察官吳宗光，檢審會亦通過職務監督處分由「促其注意」升級為「警告」處分。
檢審會昨天通知羅榮乾今天到會說明，但羅因妻子罹有重病，需赴醫院探視，僅以書面申辯書向委員解釋與翁茂鍾的關係，大意指，關於被行政調查自始問心無愧，翁茂鍾是他的同鄉，交情僅止於此，與翁見面次數寥寥可數，他已退休，一路走來不求名不求利。
羅榮乾為司法官訓練所第24期結業，歷任屏東、嘉義地檢署檢察長，並曾任保護司司長、法務部參事等職，吳宗光則是司法官訓練所第35期結業。
監察院去年8月彈劾前公懲會委員長石木欽，從案卷內發現翁茂鍾與司法檢警調人員交往頻繁，如現代版「百官行述」，要求行政院、司法院徹查。
根據法務部上月18日公布調查報告，有20名檢調人員與翁茂鍾有不當接觸，羅榮乾1998至2015年間接受邀宴74次、收襯衫餽贈8次為，雖未承辦翁的官司，但行為不當，引發外界不當聯想，損害司法人員信譽，情節非輕，有司法懲戒必要。
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