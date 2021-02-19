彰化查獲首件農會賄選案 農會代表候選人以盒裝口罩行賄

全國各級農會代表將於2月21日投票改選，由於牽動理事長和總幹事爭奪戰，暗潮洶湧，彰化縣地檢署查獲首件農會賄選案，員林市農會代表許姓候選人涉嫌以每盒價值390元的口罩行賄會員，檢方傳訊許男和馮姓樁腳、選民等7人，許男、馮男坦承犯行，7人已請回，後續將清查行賄人數。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，檢方獲報有農會代表以口罩行賄，昨天檢察官蔡奇曉、陳鼎文指揮員林警分局、彰化縣調查站搜索行賄的許姓候選人及受賄選民住處等。