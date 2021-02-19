與翁茂鍾不當往來 前檢察長羅榮乾送監院審查

法務部調查檢調人員與富商翁茂鍾不當接觸案，認定曾任檢察長的羅榮乾與翁不當往來頻繁，有司法懲戒必要。案經檢審會今天開會後，決議將羅榮乾移送監察院審查。

羅榮乾為司法官訓練所第24期結業，歷任屏東、嘉義等地檢署檢察長，曾任保護司司長、參事等要職，現已退休。

檢察官人事審議委員會依法通知羅榮乾到會陳述意見，但羅未到場，僅提出書面說明。

監察院去年8月彈劾前公懲會委員長石木欽，9月提出調查報告，指從石木欽案發現眾多司法檢調高層涉與佳和集團董事長翁茂鍾不當接觸，翁運用關係求勝訴，如現代版「百官行述」，要求行政院及司法院徹查。

法務部1月18日公布調查報告，指20名檢調人員與翁茂鍾不當接觸，其中羅榮乾在民國87至104年間，接受邀宴74次、收襯衫8次為最多；羅雖未承辦翁的官司，但行為不當，引發外界不當聯想，損害司法人員信譽，情節非輕，有司法懲戒必要。