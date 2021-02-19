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丈夫酒駕...母親帶2名兒子輕生1死 最高法院判她關2年10月

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

吳姓婦人4年前因丈夫酒駕被逮，擔心家中經濟受影響而帶2名兒子輕生，最終吳婦、小兒子倖存，但大兒子身亡；一審依成年人故意對少年殺人罪判刑4年10月，二審改判2年10月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

吳婦患有憂鬱症，平時在家中照顧小孩，她2017年7月5日得知家中經濟支柱的丈夫酒駕肇事被警察逮捕，憂慮家庭生活受影響，也擔心繳不出酒駕罰金、賠償金等，她萌生輕生念頭；隔天，她在14歲、11歲兒子的飲料中摻入安眠藥，待小孩昏睡後燒炭，企圖和小孩一起共赴黃泉。

丈夫回家後，發現妻子、小孩均昏迷，報案送醫後大兒子身亡，只有吳婦、小兒子保住性命。一審認為，吳婦身為母親，卻剝奪小孩生存權益，但考量她犯罪動機和精神狀況，依成年人對少年故意犯殺人罪將吳婦判刑4年10月。

高院二審認為，因吳婦小兒子在法庭求情，指出母親入監會對全家人影響很大，丈夫也希望妻子能獲輕判，考量她需要持續就醫和一切情狀，改判2年10月徒刑；最高法院駁回上訴定讞。

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