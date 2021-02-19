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不滿友人1顆植牙掉落 男辱罵牙醫「狗娘養的」還要砸店
熊男友人的1顆植牙掉落，去年7月間，熊陪同友人至牙醫診所，當時牙醫師並未在診所，熊涉嫌對櫃檯人員恐嚇稱「我找兄弟來砸」、「下次我拿刀殺人了，有什麼法律啦」、「這狗娘養的牙醫師」，致牙醫師心生畏懼，台中地檢署今天依公然侮辱、恐嚇等罪將熊男起訴。
熊男（70歲）在警詢及檢察官偵訊時，供稱與友人一同前往牙醫診所，他為癌末病患，吃藥後不記得曾為何言語；並稱他為軍人出身，講話比較精魯。
起訴書指出，熊男因友人於多年前，前往黃姓牙醫師開設的診所診治牙齒後，某顆植牙掉落而心生不滿，遂於去年7月31日上午，前往中市這家牙醫診所要求見黃姓牙醫師，陳女為當時診所內櫃檯人員，告知熊男黃姓牙醫師並未在診所內，並拒絕提供醫師住處地址。
熊男便在診所內，對陳女等恐嚇稱「我找兄弟來砸」、「下次我拿刀殺人了，有什麼法律啦」，大聲對陳女叫囂，並以手持枴杖敲打櫃台牆面，並以貶低黃姓牙醫師人格的「這狗娘養的牙醫師」等言語，在診所內咆哮，致陳女心生畏懼，陳女於黃姓牙醫師上班後，轉述熊的言語，致使黃聽後心生畏懼，報警處理。
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