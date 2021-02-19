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網紅「橫綱凱咪」與AV女優舉牌徵炮友遭辦 北檢不起訴
網紅「橫綱凱咪」在去年12月間，帶著Swag女優「黎兒」到台北市萬華區西門町舉牌「徵炮友」，遭警方帶回警局並依妨害風化、兒少性剝削防制條例等罪函送偵辦。台北地檢署調查後認為罪嫌不足，日前給予「橫綱凱咪」等5人不起訴處分。
2020年12月30日中午，有網友在臉書「爆廢公社」發文，發現西門町出現兩名年輕正妹，高舉內容寫著「徵炮友，13公分以上，乾淨溫柔」及「幫她徵炮友」紙牌，兩個牌子上都還留有LineID。
網友發現舉牌者是網紅「橫綱凱咪」及AV女優「黎兒」，2人的舉動也引起轄區警方注意。萬華分局認為，兩人在青少年經常駐足的西門町內舉牌，依據社會一般通念及經驗法則，其內容有引誘他人性交的暗示。
故將兩人及同行的2男1女帶返警局，詢後將依妨害風化、兒少性剝削防制條例等罪嫌函送北檢偵辦。婦幼組檢察官調查後，認為牌子內容雖是在尋找性交者，但並未提及性行為、青少年及對價關係，客觀上不足以刺激或滿足一般人性慾或厭惡，不符構成要件。
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