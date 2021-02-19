台灣灘違法抽砂 橋檢二拍陸船「海航5679號」

大陸籍「海航5679」抽砂船去年6月在台灣灘海域違法盜砂。 圖／海巡署提供 去年6月3日在澎湖海域「台灣灘」違法抽砂的中國抽砂船「海航5679號」，橋頭地檢署今天表示，25日將進行第二次拍賣。「海航5679號」是海巡署在台灣灘查扣的第3艘陸籍抽砂船。

「海航5679號」違法抽砂案，橋檢偵查終結，依「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」第18條，認定故意損害天然資源及破壞自然生態，將1船8人提起公訴；抽砂船經法院判決宣告沒收，目前停泊高雄市茄萣區興達港機關用第6碼頭。

橋檢新聞稿表示，有意願參與投標廠商可於22日上午10時至11時止，至第6碼頭由海巡人員導引觀看（有意登船觀覽者，於19日下午5時前與海巡人員聯繫）。另外，橋檢針對抽砂船現狀也提供影片，有意購買廠商或民眾可上橋檢網站，或YouTube觀看(搜尋關鍵字「海航5679號」)。「海航5679號」有7569噸，總長139.8公尺、寬23.3公尺、深7.8公尺。

依海巡署艦隊分署資料，108年10月24日首度依「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」，在台灣灘查扣中國大陸籍「長興36號」運砂船及「豐溢9969號」抽砂船 ，最終由澎湖地方法院判處船員5至6個月有期徒刑，易科罰金，船舶沒收。「海航5679號」是海巡署在台灣灘查扣的第3艘陸籍抽砂船。

台灣灘又稱「台灣淺堆」，地處台灣海峽西南側，蘊含豐富生物與非生物資源，為土魠魚、小卷等經濟魚類重要繁殖水域，近年因中國大陸沿海限制採砂，漸成盜採熱區，造成海底砂石、地形異動，嚴重破壞海洋環境及自然生態

經行政院跨部會議討論，扣留抽砂船以「拍賣」為優先，並採優先限制條件拍賣，以防扣留抽(運)砂船重回陸方船東手中。另外，針對拍賣未果抽(運)砂船，將移作「軍方做靶船擊沉」、「委託拆解」、「海洋棄置沈入大海」或「做人工漁礁」等方式處理，以期加快扣留船舶處置速度。