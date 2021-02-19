影射「資生堂千金」李宓盜圖 花藝老師挨告獲不起訴

李宓。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影 藝人李宓開設一間永生花店，卻與知名花藝老師朱宛柔因圖片使用問題互嗆。李宓認為朱女受訪所言不實，提告涉妨害名譽。台北地檢署勘驗兩人對話紀錄，認定雙方是溝通上誤會，產生認知不一致情形，今依罪嫌不足，給予朱女不起訴處分。

出道超過10年的李宓，畢業於台大戲劇系，去年推出新EP「無畏的勇氣」發片記者會唱跳新歌，自評70分。她曾拍攝由擔任過金馬獎評審的劇作家黃英雄編導並於2017年上映的國片「台北物語」爆紅。

她身家背景為「資生堂千金」，其父李國成是知名化妝品龍頭、台灣資生堂集團前董事長李國成。雖似背上豪門包袱，但她淡然說：「爸爸也過世很久了」，她自覺不是千金小姐，不買名牌、出入都是大眾運輸工具，只是為了省錢。

李宓另開設「薄荷天使不凋花 Mintangel」永生花店，曾報名參加朱宛柔所開設的露森不凋花花藝教室證照班。李宓認為，朱女在報名時明確告知日後所開設的教室就是朱女的合作教室，露森教室的照片她都可以使用。

這樣就能省下開課的樣品費用，照片上的露森的Logo「LUCENT」也都可以馬賽克修圖軟體刪除後使用。豈料，朱女去年7月間受訪時出示花藝照片，並公開影射李宓「盜圖」。

朱女當時受訪說：「你看這是我的，然後她就把它塗掉，變成她的」、「她是希望說老師可以通融她，可以早一點使用那些照片，她也可以靠這個部分有一點些收入這樣子，對，但是後來我才發現原來她根本也不需要靠這個，我不知道她是資生堂千金啊…。」

李宓不滿朱女片面在媒體上公然傳述她修改照片logo盜圖，所言不實，提告涉嫌妨害名譽。檢方勘驗雙方LINE對話紀錄，查出李宓傳送近10張圖給朱女，詢問是否可以使用？朱並未明確表示同意，且雙方也沒開始討論用途為何，不清楚是否用於打廣告。

檢方認為，李宓主觀認為朱女已同意就使用照片，但朱女主觀上則認為沒有同意，雙方都是基於自己的主觀表達意見，有溝通上誤會，出現認知不一致的情形。朱女受訪時僅陳述事實，沒有主觀犯意。至於朱宛柔另控告李宓涉侵害著作權，北檢仍在偵查中。