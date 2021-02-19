探視遭阻威脅讓兒看媽媽「幫人吹喇叭」 公務員拘役25日定讞

一名法律系畢業的公務員離婚後，不滿探視兒子的權利遭前妻阻撓，寫電子郵件威脅「我會等兒子成年身心健全時....看他媽怎麼外遇，怎麼噴奶，怎麼幫別的男人吹喇叭。」，前妻收到信後畏懼，提告恐嚇危害安全罪。台北地院判丈夫拘役25日，得易科罰金；他上訴，高等法院認為他和解後又否認犯罪，態度反覆不一，駁回上訴定讞。

任職公務員的丈夫和前妻離異後已再婚，除又生了一子外，另收養一名繼子。2017年間，男子和前妻的小孩因生病，前妻想讓兒子安心養病，暫時拒絕前夫探視，不過此舉卻惹惱前夫，他認為她從中作梗。

男子在2017年6月9日早上寫了封電子郵電，上頭寫著「如果妳膽敢再影響我的探視權，我會等兒子成年身心健全時，讓他看看妳所有的外遇證據」，並表示會讓兒子「看他媽怎麼外遇，怎麼噴奶，怎麼幫別的男人吹喇叭。」。

前妻報警時情緒激動，還流下眼淚，擔心前夫會把她和別的男人性交的畫面拿給兒子看。一審依恐嚇危害安全罪判男子拘役25日，男子不滿，認為自己沒有恐嚇之意，並指孩子有權利知道他的生父、生母離婚的原因。

男子上訴表示，因探視權無故遭取消，他才會寫下這封郵件，且對方並沒有感到害怕，他的目的只是要警告前妻不要任意取消他對孩子的探視權。他說，方法雖有不當，但是出於正當目的，且讓孩子知道父母離婚原因，不會影響前妻的名譽，他也沒有「散布於眾」。

高等法院指出，刑法恐嚇罪未限制「危害通知的方法」，無論明示的言語、文字、動作或暗示，若足使對方理解皆算。高院認為，男子是法律系畢業，又從事公職，不可能不知道把妻子和其他男子交媾的影像拿給兒子看，會讓前妻心生畏怖，這當然算「惡害通知」。