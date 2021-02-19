男子不滿女友分手 提汽油桶到學生租屋大樓縱火判5年

台南市21歲王姓男子因讀大學的前女友不再理他，去年元旦清晨3時多花了1000元買了兩桶汽油，前往女方租住的永康區出租學生住宅大樓縱火，消防人員到場疏散10多位租屋學生，並迅速滅火，他辯稱只是要警告女方，沒有要傷害任何人，一審認他犯殺人未遂罪處5年徒刑，不服上訴，辯護人主張王輕度智能障礙及情緒障礙，經鑑定辨識能力無礙，遭二審駁回，可上訴。

檢警調查，王前年間就學時，曾與同校女學生交往，同年11月間女方提出分手，他也課業跟不上被退學。去年元旦凌晨3時多，他到賣場購買20公升的塑膠桶2個，再到加油站購買1000元汽油分裝桶內，並駕駛自小客貨車載運汽油桶到女方租住的出租學生住宅大樓，放在1樓鐵門出入口處，持打火機點燃，隨後駕車離去

火勢致該大樓1樓中庭處、2至5樓陽台外遮雨棚著火燃燒，外牆磁磚等剝落，所幸該大樓自動警報設備啟動，驚醒大部分學生及住戶，多名住戶使用滅火器及室內消防栓進行滅火，將火勢迅速撲滅，經警調閱監視器，循線查獲。

王辯稱，他並沒有要傷害該大樓的住戶和學生，他並非要傷害女方，只是要警告她，讓全世界的人都知道她這樣做是不對的。他說，他知道燒燬建築物，那是嚴重的，「我已經知道這樣是不對的」。辯護人主張，王有輕度智能障礙及情緒障礙，在社會領域跟實用領域功能其實是非常低落，無法好好跟人溝通及抒發自己情緒。

然而，經精神鑑定，認王行為當時的知覺及辨識智能等均與一般正常人無異，才能構思並作出如此細密的犯罪方式，況王自承其縱火目的，欲宣洩對前女友分手的不滿，目標明確、針對性強烈，難認其行為時的辨識能力與控制能力有欠缺或顯著減低情形。