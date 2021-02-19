母控2歲女童遭幼兒園不當體罰成傷提告 南市零容忍開罰

台南市永康區某私立幼兒園日前傳出2歲女童遭不當體罰，經教育局調查，認為該園有5項管理缺失，將依違反幼兒教育及照顧法處1萬8千元以上、9萬元以下罰鍰；後續將盡速召開不適任人員認定委員會，做進一步處置。

台南一名2歲女童的母親日前指控，女兒疑似被幼兒園不當體罰，致手腕擦傷、瘀傷，且會亂哭鬧、摔東西，情緒很不穩定，警方已將事發當日監視錄影畫面移送地檢署偵辦中。

教育局今天表示，教育局與社會局於2月5日在網路社群獲知消息後，立即到園聯合稽查，要求保全錄影證據並訪談。2月17日偕同專業資訊人員到園技術處理檔案問題，陪同家長至警分局觀看原速影像，雖未在影片發現導致幼童手腕受傷的不當行為畫面，但發現同日已發生年僅2歲幼童被要求責令罰站15分鐘的管教行為，已違反幼兒教育及照顧法。

另稽查園務管理情形，也查獲該園師生比不符、未依規定編班、未依規定配置教師，及未公開教保服務人員學經歷，因此將裁罰負責人之1萬8千元以上、9萬元以下罰鍰。

社會局目前已掌握1名教保服務人員有違反兒童及少年福利與權益保障法第49條的情事，今日已依同法第97條裁處罰鍰。社會局社工除關懷訪視外及陪同勘查錄影帶外，亦針對受害幼童及家長身心狀況媒合心理諮商輔導資源，後續亦將視其需要提供司法協助及家庭關懷支持，依其家庭需要提供相關社會福利服務。