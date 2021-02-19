快訊

NBA／關鍵三分彈鎖勝 林書豪27分率隊上演逆轉秀

臉書再傳全球性當機？ 網友崩潰推特發文抱怨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

扔石頭進蔡英文官邸陳情違法？法官2度裁定不罰！

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

總統蔡英文官邸。圖／聯合報糸資料照片
總統蔡英文官邸。圖／聯合報糸資料照片
鍾姓男子將石頭、陳情書包在塑膠袋裡，扔進總統蔡英文官邸圍牆內陳情，警方依違反社會秩序維護法藉端滋擾住戶事件將他移送法辦，法官作成不罰裁定，警方抗告，台北地院審理認為，鍾「投石陳情」未造成實際損害，駁回抗告，2度裁定鍾不罰。全案確定。

社維法第68條規定，藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰，警方認為，鍾的行為滋擾官邸，據以究辦鍾。

台北市警中正第二分局移送說，鍾姓男子去年5月27日晚上9時30分，在總統官邸台北市愛國西路北側圍牆外，丟擲塑膠袋1包至圍牆內，塑膠袋內有石頭1顆、陳情書1疊，雖無人受傷，總統是國家元首，鍾夜晚時段在明亮度不足下，丟擲石頭、陳情書，可能造成特勤人員受傷，顯然是假借陳情之名行滋擾之實。

法官第一次就認為，鍾因為有很多問題要請總統幫忙，例如「女性結婚後的保障」、「僑中二街那邊可以繁榮發展」等，行為固然不當，但除了丟擲信件，並無其他滋擾行為，裁定不罰，但警方不服，提起抗告。

法官第二次審理仍然認為，鍾姓男子塑膠袋內的信封上記載收件、寄件地址、收件人為「蔡英文總統大姊收」，應是在向總統陳情；鍾晚間騎腳踏車行經官邸時丟擲塑膠袋，丟擲後遭警方盤查，行為的時間很短暫。

法官認為，鍾遭警方制止後，沒有強留滋生事端、擴大紛爭或與特勤人員、員警爭執，他選擇在夜間丟擲含石頭的塑膠袋進官邸圍牆，如果造成傷害，須承擔刑責，因此，於客觀評價上，不能僅因該處是總統官邸，就認為鍾擾及住戶的安寧秩序，還是裁定鍾不必處罰。

特勤人員 蔡英文

延伸閱讀

春節不下鄉發紅包 蔡英文年假忙探班

奈良美智抵台讚防疫措施 蔡英文親挑台灣美食請他吃

視導關渡指揮部機步1營1連 蔡英文換迷彩口罩應景

黃偉哲臉書曬年夜飯 蔡英文意外留言引發「香菜戰爭」

相關新聞

扔石頭進蔡英文官邸陳情違法？法官2度裁定不罰！

鍾姓男子將石頭、陳情書包在塑膠袋裡，扔進總統蔡英文官邸圍牆內陳情，警方依違反社會秩序維護法藉端滋擾住戶事件將他移送法辦，...

法院：醒吾高中欠薪 9位校董負連帶責任

私立醒吾高中前年十月爆出欠薪爭議，廿三名老師聯名提告九名校董應負起連帶責任，與學校共同支付薪水；新北地院認為老師們已窮盡...

揪買Netflix帳號撈錢 26人告詐欺

沈姓男子在ＰＴＴ合購版揪團，收取每人年費一一七○元購買Netflix高級會員方案，卻用虛擬私人網路連線至Netflix土...

探視遭阻威脅讓兒看媽媽「幫人吹喇叭」 拘役25日定讞

一名法律系畢業的公務員離婚後，不滿探視兒子的權利遭前妻阻撓，寫電子郵件威脅「我會等兒子成年身心健全時....看他媽怎麼外...

男子不滿女友分手 提汽油桶到學生租屋大樓縱火判5年

台南市21歲王姓男子因讀大學的前女友不再理他，去年元旦清晨3時多花了1000元買了兩桶汽油，前往女方租住的永康區出租學生...

母控2歲女童遭幼兒園不當體罰成傷提告 南市零容忍開罰

台南市永康區某私立幼兒園日前傳出2歲女童遭不當體罰，經教育局調查，認為該園有5項管理缺失，將依違反幼兒教育及照顧法處1萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。