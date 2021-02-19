扔石頭進蔡英文官邸陳情違法？法官2度裁定不罰！

總統蔡英文官邸。圖／聯合報糸資料照片 鍾姓男子將石頭、陳情書包在塑膠袋裡，扔進總統蔡英文官邸圍牆內陳情，警方依違反社會秩序維護法藉端滋擾住戶事件將他移送法辦，法官作成不罰裁定，警方抗告，台北地院審理認為，鍾「投石陳情」未造成實際損害，駁回抗告，2度裁定鍾不罰。全案確定。

社維法第68條規定，藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰，警方認為，鍾的行為滋擾官邸，據以究辦鍾。

台北市警中正第二分局移送說，鍾姓男子去年5月27日晚上9時30分，在總統官邸台北市愛國西路北側圍牆外，丟擲塑膠袋1包至圍牆內，塑膠袋內有石頭1顆、陳情書1疊，雖無人受傷，總統是國家元首，鍾夜晚時段在明亮度不足下，丟擲石頭、陳情書，可能造成特勤人員受傷，顯然是假借陳情之名行滋擾之實。

法官第一次就認為，鍾因為有很多問題要請總統幫忙，例如「女性結婚後的保障」、「僑中二街那邊可以繁榮發展」等，行為固然不當，但除了丟擲信件，並無其他滋擾行為，裁定不罰，但警方不服，提起抗告。

法官第二次審理仍然認為，鍾姓男子塑膠袋內的信封上記載收件、寄件地址、收件人為「蔡英文總統大姊收」，應是在向總統陳情；鍾晚間騎腳踏車行經官邸時丟擲塑膠袋，丟擲後遭警方盤查，行為的時間很短暫。

法官認為，鍾遭警方制止後，沒有強留滋生事端、擴大紛爭或與特勤人員、員警爭執，他選擇在夜間丟擲含石頭的塑膠袋進官邸圍牆，如果造成傷害，須承擔刑責，因此，於客觀評價上，不能僅因該處是總統官邸，就認為鍾擾及住戶的安寧秩序，還是裁定鍾不必處罰。