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機車放西瓜刀跟玩具手槍去烤肉被盤查 挨罰6千抗告駁回
屏東東港一名廖姓男子，晚上到鎮海路附近烤肉，遭警方盤查，發現機車車廂內放有一把西瓜刀以及一把仿真的玩具手槍，警方便將廖男依社會秩序維護法函送，簡易庭裁定6000元罰鍰。事後廖男不服，以沒有工作3餐不濟，還有女兒要養為由，提起抗告，遭屏東地方法院駁回。
判決指出，廖男去年9月27日晚上9時許，於鎮海路附近烤肉，遭警方盤查，發現廖的機車車廂內放有一把西瓜刀以及一把仿真手槍，於是警方將他依社會秩序維護法函送，簡易庭裁定6000元罰鍰。
事後，廖男以無工作沒錢，3餐成問題，育有一名女兒為由，認為6000元罰鍰過重，提起抗告，期盼從輕量刑。
屏東地院認為，廖男違法事實明確，廖也不否認，即使當時他只是在烤肉，但在機車內隨手可得之處，卻放置具有殺傷力的西瓜刀，以及仿真的玩具手槍，也對公共秩序與社會安寧造成相當程度的妨害。
地院斟酌，廖男動機、方法、行為及對社會造成的潛在危害等情況，且衡量6000元罰鍰，在法定處罰範圍之內也客觀，也無濫權失當的情形，因此，屏東地院將廖男抗告駁回。
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