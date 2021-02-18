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扮學霸騙念台大 父母被瞞10多年心寒告兒子詐欺

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

郭姓男子向父母謊稱跳級念台大、出國攻讀回台赴中研院任職，10多年涉嫌以學費、生活費向爸媽騙了近千萬元。審理時，郭辯稱兒時幫家裡辦事，只想拿回應得的，郭父母心寒說，曾去參加他台大畢業典禮後才知「全都是假的」，法院認定郭僅騙16萬多元，依詐欺等罪判他10月，可上訴。

檢方起訴指出，郭（35歲）2004年間就讀某私立科技大學，向父母謊稱受到老師極度肯定，獲非常高的研究分數，直接跳級到台大電機碩士班，後再跳級成最年輕博士班學生，之後赴美國紐約、加拿大攻讀室內設計、建築博士，回台還成台大副教授、中研院研究員等。

檢方認為，根據郭父母指控、相關匯款紀錄等，郭前後以學費、實習，研究費等，10多年來騙了將近1000萬元，直到2017年郭著高齡8旬的外婆到戶政、地政事務所，要求補發她身分證、移轉名下房屋，郭的父母才對他學經歷起疑，打去台大一問驚覺兒子根本沒念台大，遑論當上研究員。

審理時，郭坦承持假學生證向父母佯稱是台大生，但否認有拿取數百萬學費、出國念書所需，還說之所以用這樣名義拿錢，是因為從小在家裡主持宮廟辦事，但所有收入都是進到媽媽帳戶，「只是想要拿回應有的部分」所以只能用學歷名義向他們騙錢。

郭父說，兒子大一說要跳級台大、出國念書，他們當父母的聽到就很開心，郭母也表示，聽到兒子要什麼錢就給他，還去參加他台大畢業典禮「根本不知道這些都是假的」。

法院根據雙方證詞、匯款紀錄等，認定郭2007年向父母佯稱念台大電機碩士、2009年赴美、加攻讀，向父母詐得16萬5000元，並以500元向不詳人士買來1張偽造的台大碩士學生證部分，犯行明確。

法院審酌，郭身為人子正直青壯年，以假學位不勞而獲騙取父母財物，依2個詐欺取財罪、1個偽造文書罪，各判郭6月、6月，2月，應執行10月，得易科罰金。

另外，檢方起訴郭前後謊稱念書、出國留學，向爸媽詐取900多萬元部分，郭父母指述前後不一，缺乏匯款紀錄等客觀實證，難認定郭有施以詐術交付金錢，其餘判無罪。

郭男騙父母跳級念台大、到美加攻讀設計，回台到中研院等，索取學費、生活費，法院依詐欺、偽造文書等判郭10月。示意圖／ingimage
郭男騙父母跳級念台大、到美加攻讀設計，回台到中研院等，索取學費、生活費，法院依詐欺、偽造文書等判郭10月。示意圖／ingimage

台大 詐欺 偽造文書

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