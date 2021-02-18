與翁茂鍾飲宴涉風紀？前檢察長羅榮乾明提書面申辯

公務員懲戒委員會前委員長石木欽被彈劾，引爆檢、審、警、調與佳和紡織董事長翁茂鍾不當接觸司法風紀案，法務部上月公布檢察官部分行政調查，將與翁多次餐宴的嘉義地檢署前檢察長羅榮乾移送監察院，檢審會已通知羅榮乾明天到會說明，但羅不出席，以書面申辯說明。

法務部雖通知羅榮乾到會，但會議不公開，全體17名檢審委員是否仍決議將羅移送監察院，不得而知；有檢審會員說，法務部檢審會行政議處檢察官與司法院人審會議處法官模式相同，都會要求當事人說明。

羅榮乾今晚表示，因妻子重病，明天有跑醫院的行程，關於被行政調查之事，自始問心無愧；羅榮乾說，翁茂鍾是他的同鄉，交情僅止於此，與翁見面次數寥寥可數，他已是退休的人，一路走來不求名不求利，現在擔心驚動家人，只能低調以對，已擬妥申辯書給檢審委員。

監察院去年9月公開石木欽及多名司法人員與翁茂鍾不當接觸，司法院、法務部完成調查報告，上月18日同步說明，但調查結果負評為多，司法院、法務部決定重查，時限訂3個月。

法務部原行政調查報告指出，羅榮乾在1998至2015年間接受翁茂鍾宴請74次，收受襯衫8次共16件，損害司法人員信譽，情節非輕，有司法懲戒必要，不過，報告出爐，羅榮乾稱從來沒辦過翁茂鍾的案件，40年來很少與翁吃飯，與翁單純是台南學甲同鄉情誼。