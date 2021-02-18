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反對一、二審全面輪調 二審檢：會天下大亂

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

由基層檢察官組成的「劍青檢改」昨天發出聲明，指檢察機關一二審輪調歷練應全面實施，籲請「萬年二審」回到一審辦案；有檢察界人士今天在內部論壇貼文指出，「老二審不是那麼不堪」，這些風波牽扯到那些老二審學長，劍青好像只看到「一個斷面」就急著下結論，其實裡面也有很多認真魔人，「一路上對工作的付出和貢獻不一定比我們少。」

貼文人士指出，二審檢如果有不適任的，應該要汰弱留強，如果制度設計有浪費人力之虞，應該是要組織再造。但不管如何，穩定的二審檢其實對檢察系統非常重要，不好動不動就呼籲來個「全面洗牌」，看看隔壁院方就知道，如果一、二、三審法官定期來個洗牌，「應該會天下大亂。」

貼文人士說，內勤一次問好幾個不同案的被告以求快速，並不是創新，而是「我們當年入行時就有的老派做法」，在老學長們喝茶吹噓自己當年處理春安一次問到30個酒駕人犯時，他心裡並不認同，絕大多數的檢察官，也都選擇不這麼做。所以，請不要特別表揚這個做法。

劍青檢改昨天指出，台中高分檢部分主任長期脫離第一線偵查實務，甚少體察基層工作負擔，案件不思自行依法偵查，常有不適當的撤銷發回，甚至針對性撤銷發回，為基層檢察官所詬病，案件因此懸未確定而招致民怨，亦非新聞。

自2017年司改國是會議推動實施一二審輪調歷練制度後，此類「舊二審」晉升為「萬年二審」，幾乎無法管考、無人監督，少數人更恣意妄為，久佔直到退休，等於擁有無限權力，已成為阻礙檢察機關進步疾患。

呼籲法務部正視「舊二審」改革阻礙，應開始研議推動「舊二審」回到一審辦案，或者勸說或者勸退(休)，且台中高分檢檢察長勿再坐視特定主任不當言行，禁止其等恣意發回、恣意評量缺失權力，以免干擾中部地區基層檢察官辦案，保障中部地區民眾權益。

檢察官 法務部

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