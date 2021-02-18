石木欽自訴下戰帖 許宗力若出庭就迎戰

掀起司法圈滿城風雨的公務員懲戒委員會前委員長石木欽案「案外案」方興未艾，石另自訴司法院長許宗力、大法官呂太郎、司法院政風處長沈明倫誣告、偽造文書。台北地院今天開庭，石的律師廖芳萱下戰帖，要求傳喚許宗力出庭公開審判，法官近日准駁。

廖芳萱說，石木欽被司法院人事審議委員會移送監察院，是許宗力羅織的結果，許宗力從事司法改革工作，但從未當過被告，不知道被羅織的滋味是什麼？許宗力應該說明何以石木欽會被認定須移送監察院？而相關的調查方法又是什麼？

她說，對一般被告來說，有無犯罪都必須嚴謹認定，否則對人民的影響很大，如果法院准許傳喚許宗力等人出庭，石木欽就會親自出庭迎戰。

廖芳萱開庭後發表3點聲明，即一、司法院的行政調查報告是公文書，較私文書更具公信力，若調查者虛捏事實或妄自誇大調查內容，製作成行政調查報告送交人審會，仍有誣告故意及公務員登載不實於公文書之偽造文書犯行。

第二、 請求傳訊被告到庭說明並公開審理。她認為，許宗力等3人具有豐富法律專業，且位居司法高位，應接受高標準法律審視，對於虛捏不實調查報告涉及刑事犯罪之事，不能推諉不知，請求法院傳喚被告到庭詳細說明製作行政調查報告所憑證據及無任意猜測捏造事實的理由，並進行公開審理程序。

第三、 司法院行政調查報告只憑翁茂鍾的「筆記本」看圖說故事，但司法院提供的「筆記本」內容卻僅有片段且不完整，此外，翁茂鍾的「筆記本」未記載事項也被寫入調查報告中，許宗力等人故意羅織「文字獄」十分明顯，請求法院向台北地檢署調閱扣押的翁茂鍾完整筆記本內容。

廖芳萱說，她掌握翁茂鍾的刑事偵查筆錄，翁至少被偵訊4到5次，已向檢方供稱雖有與石木欽餐敘，但沒有提供法律意見，石還請翁去找律師做法律諮詢，另外，石木欽的妻子在公開市場購買的股票，也被認定與石的公職有關，對石並不公平。