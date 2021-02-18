兩蔣日記之爭 蔣友梅不滿國史館指她對文物沒感情

前總統蔣中正、蔣經國留下日記、書信等文物，國史館對蔣家後人提起確認所有權之訴，台北地院判兩蔣總統任內文物屬國有，交國史館管理，非總統期間232項文物歸蔣家共同繼承人所有。案經上訴，蔣友梅律師抗議國史館稱她對文物「沒有感情」，國史館指是要表達她未資助蔣方智怡保存事宜，高等法院法官盼雙方溝通、注意用語。

蔣中正在世時將日記、總統府文件和史料交給兒子蔣經國保管；蔣經國則連同自身日記，再交給兒子蔣孝勇保管，蔣孝勇生前把文物掃描成微縮膠卷，過世後由遺孀蔣方智怡管理。蔣方智怡後來和美國史丹佛大學簽保管契約，委託保管兩蔣文物和膠卷50年，但因蔣家內部有不同意見，引發連串官司。

國史館2015年對蔣友梅等蔣家後代提出確認「兩蔣日記」所有權訴訟。國史館主張，蔣方智怡2013年和國史館簽協議書，約定將兩蔣文物的所有權、保管權轉讓給國史館，且蔣方智怡、蔣友柏等7人也同意捐出文物並給國史館管理，包括膠卷、非總統任內文物應由國史館管理；且依照總統副總統文物管理條例，兩蔣任職總統任內文物屬於中華民國所有，應由國史館管理。

蔣友梅等人辯稱，膠卷非蔣方智怡所有，且兩蔣日記等文物應為蔣家繼承人共有，蔣方智怡無權處分兩蔣文物；另文物管理條例2004年才公布施行，不能溯及既往。

兩蔣文物目前暫存史丹佛大學，一審期間，國史館人員與蔣孝嚴委任律師、蔣友梅委任人曾親往檢視，確認文物分為膠卷、總統任內、非總統任內等三類。北院認定膠卷是蔣孝勇出資製作並贈與給蔣方智怡，蔣方智怡保管期間沒有其餘繼承人爭執所有權，膠卷屬於蔣方智怡所有；因蔣方智怡已簽署協議書，同意膠卷歸國有，因此膠卷應由國史館管理。

另外，依照文物管理條例及施行細則規定，總統、副總統各項文物均交由國史館管理，包括行憲以來的卸任元首、副元首；蔣中正1948年至1975年擔任總統，蔣經國則由1978年至1988年擔任總統，期間的文物依規定屬於國家財產，應交由國史館管理。兩蔣其餘非總統任內的文物，因不受文物管理條例規範，北院判為蔣中正、蔣經國共同繼承人所有。

蔣友梅、國史館皆上訴，高等法院今行準備程序，雙方由訴訟代理人出庭。蔣友梅律師鍾薰嫺表示，稱若依國史館的主張，民間保管的文物也都會變成國有，像是和百姓的合照也要交回，這應非文物管理條例的立法目的。鍾薰嫺同時嚴重抗議國史館方攻擊蔣友梅「對兩蔣文物沒有感情」，並說蔣友梅也花了很多氣力與胡佛研究所交涉。

國史館律師許惠峰表示，兩蔣日記具公益需求，蔣友梅抗議國史館稱她「沒有感情」是誤解，國史館原意是指蔣方智怡花費時間、精力整理兩蔣文物，期間沒有其他蔣家後人說要負擔、資助，直到後來捐出才說有「請求權」。

因總統副總統文物管理條例規定「總統、副總統應於任職期間，將其所有之文物交由國史館管理。政府機關或機構所有之總統、副總統文物具有保存價值者，應交由國史館管理。」，國史館主張總統的日記沒有私人或非私人性質，並質疑蔣友梅一方面說日記是私人物品，一方面又不願意將文物先移回台。

受命法官楊博欽表示，因審理本案而有機會檢視文物管理條例，卻發現第4條第4項有「一連串的問題」，他提問若文物是私人物品、也沒有保存價值，國史館有無管理權？私人物品交給國史館，有無發生所有權變動的問題？