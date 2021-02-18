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兩蔣日記等文物歸屬案 二審開庭法官勸和解

中央社 / 台北18日電

國史館對兩蔣日記等文物歸屬權提起民事訴訟。一審判兩蔣總統任內文物，屬國有由國史館管理。蔣友梅等人提上訴，二審今開庭，法官勸雙方和解，早日讓這些重要文物妥善獲保存。

二審台灣高等法院今天開庭，國史館及蔣友梅等人均委任律師出庭，法官楊博欽首先就本件是否公開審理問雙方意見，雙方均表示，沒有意見；國史館委任律師提及，之前被外交部列為密件資料，並不會啟封，應可公開審理。

雙方律師就「總統副總統文物管理條例」當年立法目的、是否可溯及既往、任職期間哪些文物應歸國有、哪些應屬私有、哪些應交給國史館管理，各自陳述。

國史館律師主張，任職總統期間參與各項行程事務的文物應都算，包含公務、非公務以及私人事項；蔣家律師主張，應只有公務部分，尤其私人行程的文物，不屬國史館所有，並舉例兩蔣喜歡與民間人士照相，那是否民間這些照片，都應該交出給國史館。

法官請雙方對於文物清冊進行整理，釐清蔣家人主張私有的文物屬哪些部分；法官詢問目前兩蔣日記等文物的狀況，國史館律師指出，目前文物仍在美國，已在美進行相關訴訟，今年10月美國法院將開庭。

法官庭末表示，這些文物都是相當珍貴且有保存價值，雙方應避免使用針對性的文字用詞，如果和解可讓文物的所有權歸屬早日確定，這些文物被妥善保存。

國史館律師表示，願意與對造「調解」，強調這些文物是國家的就歸還國家，如果是私人的，國史館不會硬要求收為國有；蔣家律師則說，是否可進入調解程序，將與當事人討論。

全案緣於，故總統蔣中正於民國51年間開始，逐年交付自6年起至61年間所製作的日記及其他總統府文件與史料給兒子、故總統蔣經國保管。蔣經國再將這些文物連同自己於27年至68年所製作的日記轉交給兒子蔣孝勇保管，蔣孝勇將兩蔣文物掃描成微縮膠卷後，全數交給妻子蔣方智怡保管、處理。

國史館提告指出，蔣方智怡於93年8月、94年1月間先後與美國史丹佛大學簽訂保管契約，委託保管兩蔣文物及膠卷50年，並於102年間與國史館簽立合作及權利轉讓協議書，約定將兩蔣文物所有權及保管權利義務轉讓給國史館。

此外，蔣家後人多人也同時與國史館簽訂捐贈契約書，同意將兩蔣文物捐贈並交予國史館管理。

國史館原本對16名蔣家後人提告，106年5月22日撤回對蔣孝剛的訴訟，同年8月23日與蔣孝章、蔣蔡惠媚、蔣友松、蔣友蘭、蔣方智怡、蔣友柏、蔣友常、蔣友青等8人調解。案件於一審言詞辯論時的被告僅蔣友梅、蔣孝嚴、蔣蕙蘭、蔣蕙筠、蔣萬安、陳忠人、丘如雪等7人。

一審台北地方法院去年6月宣判，判決兩蔣總統任內文物，屬中華民國所有，由國史館管理。非屬總統任內文物部分，並非國有。

文物 國史館 律師

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