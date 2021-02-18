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利邦投資顧問董事長涉吸金173億元 自行到案遭追加起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

利邦投資顧問實際負責人陳春伯，被控涉嫌與林健文等人從2014年中旬夥同旗下助理、業務以投資「礦石」為由吸金173億多元。台北地檢署今違反銀行法等罪追加起訴陳春伯、副總高荐評及高階幹部等5人。

檢調調查，林健文涉嫌從2014年6月至2018年9月，擔任利邦投資顧問、柏瀚資產公司負責人，找來旗下助理、業務對民眾以投資「礦石」為標的，招攬簽訂「資本市場（私募基金）合議投資合約書」。

該集團對外宣稱半年息10%、1年息24%，投資滿5個月可取回93%本金，最低投資10萬元，不限期限。投資人可選擇期滿領回本金，也可以選擇繼續留下資金投資，吸引上萬人加入，該集團吸金超過173億多元。

檢方先前依法起訴林健文及助理熊芸巧等人，目前在台北地院審理。據了解，董事長陳春伯、高荐評等人之前未到案，高男遭檢方發布通緝，事後決定自行到案，而高男聽聞陳男要出庭，遂想出來面對刑案。陳到案後，檢方命以300萬元交保候傳。

檢方追查，陳春伯等人以投資玉石、翡翠等「礦石」為標的吸引會員加入。陳春伯等人到案後辯稱這是他們公司的「私募基金」，且真的有進行投資行為，款項也陸續全數歸還投資人，沒造成會員損失。

不過，陳春伯等人承認有「推廣」投資方案並吸收資金，對於客觀行為並不否認。檢方認為，陳、高及高階幹部謝忠舜、陳慧芬、楊振寧等5人違反銀行法等罪，今依法追加起訴。至於徐姓男子僅提供帳戶，並不知情，依罪嫌不足，另給予不起訴處分。

利邦投資顧問實際負責人陳春伯，被控從2014年中旬夥同旗下助理、業務以投資「礦石」為由吸金173億多元。台北地檢署今違反銀行法等罪追加起訴陳春伯、副總高荐評及高階幹部等5人。圖／本報資料照
利邦投資顧問實際負責人陳春伯，被控從2014年中旬夥同旗下助理、業務以投資「礦石」為由吸金173億多元。台北地檢署今違反銀行法等罪追加起訴陳春伯、副總高荐評及高階幹部等5人。圖／本報資料照

吸金 資本市場 通緝

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