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女居家檢疫外出探母 財產遭扣後繳清30萬罰鍰

中央社 / 台北18日電

行政執行署士林分署今天表示，一名女子違反居家檢疫規定遭罰30萬元。士林分署查扣財產後，女子趕在過年前繳清罰鍰，聲稱因一時找不到母親才外出，懊悔用錯方法而挨罰。

士林分署新聞稿指出，為落實政府公權力，避免防疫產生漏洞，自1月26日至2月26日，展開為期1個月的「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」計畫，針對恣意違反防疫規定的義務人強力執行。

新聞稿提到，許姓女子去年10月間由美國入境，居家檢疫期間擅離居家檢疫地點，遭台北市政府衛生局裁罰新台幣30萬元；許女逾期未繳納，今年初移由士林分署強制執行。

士林分署收案後，扣押許女名下存款、股票等財產，並限制出境；經行政執行官現場執行，女子表示過年前一定會繳清罰鍰，還說居家檢疫期間某天一直聯繫不上母親，情急之下才前往母親住處探望，真的不是故意違反規定。

士林分署表示，許女在小年夜前一天主動繳清罰鍰，表示欠錢絕對不欠過年，希望執行人員可以在過年前撤銷扣押存款及股票的執行命令，執行分署也趕在農曆春節前上班的最後一天撤銷全部扣押命令。

新聞稿還提到，女子對於被裁罰新台幣30萬元並不後悔，因為母親的安全是無價的，只是懊悔自己用錯方法，當時應該更沉著冷靜尋求政府相關防疫機關的協助，就不會被裁處罰鍰，也深知無法逃避繳納罰鍰的義務，因此趕在過年前繳清。

士林分署呼籲違反防疫規定遭裁罰而被移送執行的民眾，若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申辦分期繳納，如未繳納又不辦理分期，士林分署勢必強力執行。

居家檢疫 衛生局

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