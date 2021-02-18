快訊

整理包／台灣採購到哪些疫苗 到貨時間、防護力、副作用一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣出租土地遭不肖業者回填廢棄物 地主檢舉不法

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導

近來嘉義縣非法棄置廢棄物案件猖獗，環保局聯合警察陸續查獲不法，懷疑背後有犯罪集團，環保局稽查隊日前接獲地主主動通報，當場查獲承租土地業者，利用承租土地夜間回填事業廢棄物，立即扣押大型挖土機，成功杜絕土地變成廢棄掩埋場。

環保局指出，日前半夜接獲民雄鄉某地主，偕同當地議員通報土地疑似被掩埋廢棄物，會同民雄派出所查緝，發現現場初期遭傾倒約一車次事業廢棄物，雖未能即時逮捕行為人，但環保局將現場行為人逃跑遺留的大型挖土機當場扣留，隔天開挖，追查事業廢棄物來源。

地主說，日前有業者向他承租土地，聲稱要作大型機具維修場，承租數日，見土地遭挖坑洞，常在夜間有大型機具作業，心生懷疑，半夜巡視，發現不肖業者回填廢棄物。

環保局長張根穆強調，這是地主心生警覺，免於土地變成廢棄物掩埋場案例，依廢棄物清理法，未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物者，最重可處5年以下有期徒刑，得併科1500萬以下罰金; 另土地所有人、管理人或使用人若容許或重大過失，致土地遭棄置廢棄物，應負清除處理責任。

張根穆呼籲土地所有人發現土地遭回填或棄置廢棄物，可撥打110就近通報當地派出所，或撥打環保局公害陳情專線0800-066666，共同打擊不法。

嘉義縣環保局稽查隊日前接獲地主主動通報，當場查獲承租土地業者，利用承租土地夜間回填事業廢棄物，立即扣押大型挖土機，成功杜絕土地變成廢棄掩埋場。圖／環保局提供
嘉義縣環保局稽查隊日前接獲地主主動通報，當場查獲承租土地業者，利用承租土地夜間回填事業廢棄物，立即扣押大型挖土機，成功杜絕土地變成廢棄掩埋場。圖／環保局提供
嘉義縣環保局稽查隊日前接獲地主主動通報，當場查獲承租土地業者，利用承租土地夜間回填事業廢棄物，立即扣押大型挖土機，成功杜絕土地變成廢棄掩埋場。圖／環保局提供
嘉義縣環保局稽查隊日前接獲地主主動通報，當場查獲承租土地業者，利用承租土地夜間回填事業廢棄物，立即扣押大型挖土機，成功杜絕土地變成廢棄掩埋場。圖／環保局提供
嘉義縣環保局稽查隊日前接獲地主主動通報，當場查獲承租土地業者，利用承租土地夜間回填事業廢棄物，立即扣押大型挖土機，成功杜絕土地變成廢棄掩埋場。圖／環保局提供
嘉義縣環保局稽查隊日前接獲地主主動通報，當場查獲承租土地業者，利用承租土地夜間回填事業廢棄物，立即扣押大型挖土機，成功杜絕土地變成廢棄掩埋場。圖／環保局提供
嘉義縣環保局稽查隊日前接獲地主主動通報，當場查獲承租土地業者，利用承租土地夜間回填事業廢棄物，立即扣押大型挖土機，成功杜絕土地變成廢棄掩埋場。圖／環保局提供
嘉義縣環保局稽查隊日前接獲地主主動通報，當場查獲承租土地業者，利用承租土地夜間回填事業廢棄物，立即扣押大型挖土機，成功杜絕土地變成廢棄掩埋場。圖／環保局提供

廢棄物 警察

延伸閱讀

台鐵首攜科技業建企業總部 慧榮科技落腳南港玉成土地

共有屋分割出售 留意稅事

防疫腳步不停歇 嘉縣學校進行消毒暫不開放

落實防疫迎開學 嘉義縣明起各級學校室內外大消毒

相關新聞

向「帝寶劉媽媽」劉月釵索仲介費 恐嚇取財未遂判6月

曾與炒房名人「三黃一劉」中劉月釵合作過的男子陳木性，因仲介費與劉女鬧翻，連續打電話向劉女索討費用，恐嚇若不付錢可能成「社...

台北分署追稅 450萬賣出遠航「不能飛」的飛機

遠東航空公司積欠公款稅費9000多萬元，行政執行署台北分署法拍遠航名下MD82型客機，經3次流標無人應買，上月13日台北...

民眾檢舉486先生偽造三倍券 半年後調查局終於回應了

政府去年為了提振疫情受創的經濟，發行三倍券等多項振興券，在正式發放前，網路團購名人486先生在臉書PO出手持三倍券的照片，被質疑偽造。有人向調查局舉發，調查局今回覆檢舉人486先生沒有偽造的問題，政府先前就發放樣張給部分網紅。

「銅鑼灣書店」潑紅漆案 林榮基求償300萬元3月25日宣判

香港「銅鑼灣」書店創辦人林榮基來台開店，書店開張前被男子鄭啟龍等3人潑漆，台北地院一審依公然侮辱、毀損、傷害、強制4罪判...

嘉義縣出租土地遭不肖業者回填廢棄物 地主檢舉不法

近來嘉義縣非法棄置廢棄物案件猖獗，環保局聯合警察陸續查獲不法，懷疑背後有犯罪集團，環保局稽查隊日前接獲地主主動通報，當場...

資遣孕婦員工挨罰30萬元 人力公司不服提訟敗訴

萬國人力資源公司因資遣1名張姓孕婦，遭桃園市政府認定違反性別工作平等法裁罰30萬元。萬國人力不服提告，台北高等行政法院認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。