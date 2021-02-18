嘉義縣出租土地遭不肖業者回填廢棄物 地主檢舉不法

近來嘉義縣非法棄置廢棄物案件猖獗，環保局聯合警察陸續查獲不法，懷疑背後有犯罪集團，環保局稽查隊日前接獲地主主動通報，當場查獲承租土地業者，利用承租土地夜間回填事業廢棄物，立即扣押大型挖土機，成功杜絕土地變成廢棄掩埋場。

環保局指出，日前半夜接獲民雄鄉某地主，偕同當地議員通報土地疑似被掩埋廢棄物，會同民雄派出所查緝，發現現場初期遭傾倒約一車次事業廢棄物，雖未能即時逮捕行為人，但環保局將現場行為人逃跑遺留的大型挖土機當場扣留，隔天開挖，追查事業廢棄物來源。

地主說，日前有業者向他承租土地，聲稱要作大型機具維修場，承租數日，見土地遭挖坑洞，常在夜間有大型機具作業，心生懷疑，半夜巡視，發現不肖業者回填廢棄物。

環保局長張根穆強調，這是地主心生警覺，免於土地變成廢棄物掩埋場案例，依廢棄物清理法，未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物者，最重可處5年以下有期徒刑，得併科1500萬以下罰金; 另土地所有人、管理人或使用人若容許或重大過失，致土地遭棄置廢棄物，應負清除處理責任。

張根穆呼籲土地所有人發現土地遭回填或棄置廢棄物，可撥打110就近通報當地派出所，或撥打環保局公害陳情專線0800-066666，共同打擊不法。