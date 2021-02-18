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台北分署追稅 450萬賣出遠航「不能飛」的飛機
遠東航空公司積欠公款稅費9000多萬元，行政執行署台北分署法拍遠航名下MD82型客機，經3次流標無人應買，上月13日台北市某航空零件公司具狀聲明願以450萬元購入，2月9日已正式完成點交程序，將這部「不能飛」的飛機賣出。
台北分署賣出遠航MD82型客機，是以特別拍賣程序上網標售，前幾次拍賣時，一度有潛在性買家聲稱有意將航空器用於拍戲道具使用，惜未成交，關於新買家為何願意砸鈔票購買「不能飛」的飛機，買家拒絕透露用途。
遠航公司因滯納房屋稅、健保費、機場服務費、勞工退休金共9000餘萬元，2020年1月起陸續被移送台北分署強制執行，台北分署去年3月查封飛機，經鑑價及詢價，10月第一次以底價672萬元進行拍賣程序，不過，因無人應買而流標。
之後，台北分署陸續在去年11月、12月進行2次減價後的拍賣程序，還是無人應買，台北分署依法上網公告應買程序一個月之後，突然出現買家。
台北分署今天說，今年1月13日台北市某航空零件公司具狀聲明願以450萬元應買航空器，並繳交保證金，分署詢問移送機關及義務人意見後，轉通知買家，買家本月3日繳交尾款經確認無誤，本月9日辦理飛機點交，完成拍賣程序。
據調查，買下遠航MD82型客機的公司登記在台北市，公司登記從事航空器零件、精密儀器、機械五金零件、電腦資訊軟體買賣業務，飛機拍賣期間，買家曾到分署詢問航空器的狀況、閱覽鑑定報告，當時即顯現出高度興趣，如今果然成為飛機的主人。
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