資遣孕婦員工挨罰30萬元 人力公司不服提訟敗訴

萬國人力資源公司因資遣1名張姓孕婦，遭桃園市政府認定違反性別工作平等法裁罰30萬元。萬國人力不服提告，台北高等行政法院認定公司違反「解僱最後手段性原則」，且得知懷孕與解僱時間極為密接，資遣考量應有摻雜懷孕因素，判公司敗訴，可上訴。

判決指出，張女從2018年9月10日受僱擔任一級專員，負責招募人才、媒合求職者至配合廠商工作。2019年3月11日，她告知公司人力資源部主任懷孕後，同年4月1日即被以業績無法達到目標為由解僱。

張女向桃市府勞動局申訴，認為公司涉及懷孕歧視。桃園市政府性別工作平等會認定萬國人力違反性別工作平等法，裁處30萬元罰鍰並公布公司名稱及負責人姓名。萬國人力不服提行政爭訟，主張是因張女業績未達標準才予以資遣，懷孕無關。

公司主張，張女清楚知悉工作內容及獎懲標準，但自到職後業績表現連續7個月未達標準，甚至未達標準一半，原本欲於2019年1月解僱，但經人資部主任建議後才又給予機會，但接下來3個月仍未改善才於4月1日資遣，與其懷孕無關。

合議庭查出，萬國人力面試時雖有告知業績標準，但沒說未達標準會資遣，倘若確因業績因素，早就可資遣，而非在告知懷孕後為之，且時間極為密接，難以認定對於懷孕一事毫無考量。