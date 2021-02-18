向「帝寶劉媽媽」劉月釵索仲介費 恐嚇取財未遂判6月

曾與炒房名人「三黃一劉」中劉月釵合作過的男子陳木性，因仲介費與劉女鬧翻，連續打電話向劉女索討費用，恐嚇若不付錢可能成「社會事件」等，被控恐嚇取財未遂，台北地院審理，判陳有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

劉月釵因曾搶標台北市「帝寶」法拍屋出名，也住「帝寶」，有「帝寶劉媽媽」之稱，陳木性早年與劉女合作，後來2人拆夥。

陳木性認為，20多年前仲介通化街店面給劉月釵，但劉女未給付仲介費，2019年1月至6月連續打電話向劉女索討50萬至80萬元，恫稱「妳該給我的要給我，不然我若公開所有事情，就是社會事件」，還揚言要到帝寶拉白布條抗議，劉女報警，陳木性被法辦，但逃亡大陸、香港，檢察官傳、拘不到陳，發布通緝。

2020年2月新冠肺炎爆發後，陳木性搭乘郵輪返台，郵輪在基隆靠岸，陳被查出有通緝犯身分，移送台北地檢署歸案，去年3月被訴。

法院開庭，陳木性否認恐嚇取財，辯稱幫劉月釵仲介通化街店面時，談好的100萬元仲介費劉女只付了2、30萬元，他等劉女以2億8000萬元將店面脫手才索討仲介費，但劉女不見面；陳說，他只是告訴劉女將要把欠錢的事公開，沒有恐嚇犯意。