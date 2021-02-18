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彰化縣罰噪音車已告發20輛 主要在139線最重可罰3600元

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

春節期間，有住在彰化八卦山139線沿線居民，在網路社群反應有大批呼嘯而過的機車，發出的高噪音影響安寧。彰化縣環保局空氣品質科科長尤鴻昌說，彰化縣環保局去年7月起，啟用噪音自動偵測照相系統，透過科技執法加強取締噪音車，針對民眾陳情最多的縣道139、花壇鄉中山路、員林市山腳路等重點路段執法，至今已取締139輛，告發20輛。

尤鴻昌說，這項稽查措施，由彰化縣環保局配合警方、監理站在定點聯合攔查取締，主要取締的路段仍是縣道139線，所告發違法的20輛機車，是因為噪音檢測不合格、通知未到案受檢或擅自變造排氣管等事項，依違反噪音管制法第13條規定，處1800元以上3600元以下罰鍰，並命限期改善。

尤鴻昌表示，透過此一噪音自動偵測照相系統，可自動偵測行駛中汽機車噪音分貝值，聲音照相規定，道路速限小於50公里，汽機車分貝數不得超過86，速限50至70公里，分貝數不得超過90，如有超過系統設定值，就會自動拍照取締，如果現場攔下，即可當場檢測，如果未能當場攔下，可透過車牌辨識系統，由環保局通知到定點檢驗。

不過，此一聲音照相系統目前只有六都經由環保署與標準儀器完成比測，先行在今年元月先行上路，可以自動拍攝逕行舉發，而彰化縣預定在二月底完成比測，在比測還未通過前，仍透過車牌辨識系統，由環保局通知到定點檢驗。

由於車輛噪音常來自改裝排氣管，彰化縣環保局長江培根說，為配合行政院環境保護署所推行排氣管認證政策，經噪音檢驗合格的機動車輛，將在排氣管貼附查驗標識，並上傳行政院環境保護署機動車輛雲端資料庫列管，防止車主在噪音檢驗合格後，又擅改排氣管致妨害他人生活安寧。

彰化縣環保局去年7月起，啟用噪音自動偵測照相系統，透過科技執法加強取締噪音車，針對民眾陳情最多的縣道139、花壇鄉中山路、員林市山腳路等重點路段稽查取締，迄今告發20輛。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局去年7月起，啟用噪音自動偵測照相系統，透過科技執法加強取締噪音車，針對民眾陳情最多的縣道139、花壇鄉中山路、員林市山腳路等重點路段稽查取締，迄今告發20輛。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局去年7月起，啟用噪音自動偵測照相系統，透過科技執法加強取締噪音車，針對民眾陳情最多的縣道139、花壇鄉中山路、員林市山腳路等重點路段稽查取締，迄今告發20輛。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局去年7月起，啟用噪音自動偵測照相系統，透過科技執法加強取締噪音車，針對民眾陳情最多的縣道139、花壇鄉中山路、員林市山腳路等重點路段稽查取締，迄今告發20輛。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局去年7月起，啟用噪音自動偵測照相系統，透過科技執法加強取締噪音車，針對民眾陳情最多的縣道139、花壇鄉中山路、員林市山腳路等重點路段稽查取締，迄今告發20輛。圖／彰化縣環保局提供
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彰化縣環保局去年7月起，啟用噪音自動偵測照相系統，透過科技執法加強取締噪音車，針對民眾陳情最多的縣道139、花壇鄉中山路、員林市山腳路等重點路段稽查取締，迄今告發20輛。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局去年7月起，啟用噪音自動偵測照相系統，透過科技執法加強取締噪音車，針對民眾陳情最多的縣道139、花壇鄉中山路、員林市山腳路等重點路段稽查取締，迄今告發20輛。圖／彰化縣環保局提供

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